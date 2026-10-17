Ian Moche en la UNLP: la actividad que debatirá discursos de odio y acompañamiento

En el marco del Ciclo de Charlas de Salud Mental, este lunes 19 de octubre, a las 17 horas, en el Aula 1 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se realizará el encuentro “Autismo y Fonoaudiología: autismo, discursos de odio y salud mental. Estrategias de acompañamiento y abordaje profesional”.

La actividad, a realizarse en la unidad académica sita en 9 y 63, contará con la participación de Ian Moche, activista por los derechos de las personas autistas, y Javier Cabrera Grosso, fonoaudiólogo, investigador y docente de la UNLP.

Según se explicó, la propuesta busca generar “un espacio de intercambio y reflexión sobre el impacto de los discursos de odio, la salud mental y las estrategias de acompañamiento y abordaje profesional, promoviendo una perspectiva de derechos y el respeto por la diversidad”.

Cabe destacar que la jornada es organizada por la Agrupación Ramón Carrillo, parte de la Corriente Nacional Popular Latinoamericana, y se enmarca en una iniciativa que busca “impulsar debates sobre salud mental y fortalecer el compromiso con una salud integral, comunitaria y accesible”.