Pablo Yedlin rechazó a los gobernadores dialoguistas: “Necesitamos un peronismo opositor”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, diferenció al peronismo del interior de la interna entre La Cámpora y el armado del gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque embistió contra los gobernadores que “le votan todo a Javier Milei”.

“El peronismo de las provincias tiene diferencias con esa discusión, que es bastante ambacéntrica. Tanto el Frente Renovador como Cristina, La Cámpora o Kicillof orbitan en una dinámica centrada en Buenos Aires que repercute a nivel nacional”, contextualizó el legislador tucumano.

En declaraciones a Noticias Argentinas, sostuvo que “lo que nosotros queremos en las provincias es un peronismo claramente opositor a Milei, que defienda al pueblo de las políticas de ajuste. Ese es nuestro objetivo”.

“Todos los espacios, incluso sumando a Juan Grabois, debaten espacios de poder y matices sobre cómo gobernar, pero todos coinciden en estar en contra del ajuste y del gobierno de Javier Milei, sin acompañar sus iniciativas en el Congreso”, acotó.

“Todos esos sectores coinciden en oponerse a Milei, algo que no ocurre en Tucumán, donde la conducción local ha sido aliada del Gobierno nacional. Por eso nosotros nos plantamos con el peronismo nacional opositor, y por eso estamos en contra del peronismo dialoguista de Osvaldo Jaldo en Tucumán y de Gustavo Sáenz en Salta, quienes terminan acompañando al oficialismo”, contrastó.

Así las cosas, manifestó que “lo verdaderamente contraproducente es tener un peronismo que le vote todo lo que Milei le pide. Eso es lo peor que nos puede pasar. Nuestra posición en Tucumán es estar atentos a la evolución política”.

“Esto posiblemente termine en unas PASO, o en una compulsa interna, para definir qué línea del peronismo conduce. Las primarias abiertas serían lo más sano. No creo que la solución sea una lista de unidad digitada, ya que necesitamos que sea el pueblo quien decida mediante el voto en las PASO cuáles son las mejores ofertas”, cerró Yedlin.