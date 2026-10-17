Vuelve Tecweek a CABA: 12 días de tecnología, innovación, inteligencia artificial y gaming

Desde el martes 20 al sábado 31 de octubre, la Ciudad volverá a ser sede de Tecweek Buenos Aires, el festival más convocante de la región, que reúne todo el potencial creativo e innovador del ecosistema tecnológico.

Con los invitados más destacados, durante 12 días habrá charlas sobre criptomonedas, inteligencia artificial aplicada al cine y al periodismo de datos, startups, gaming y ciencias relacionadas con el futuro del trabajo, además de eventos para entender hacia dónde va el mundo.

La agenda de la tercera edición de Tecweek Buenos Aires combina actividades privadas con públicas 100 % gratuitas y diseñadas para que cualquier persona pueda sumarse sin necesidad de ser un experto.

“Hace tres años decidimos reunir en Tecweek a quienes están haciendo crecer la economía del conocimiento en Buenos Aires. Hoy esa comunidad es cada vez más grande y diversa. Esta nueva edición nos permite seguir abriendo oportunidades para emprendedores, empresas, jóvenes y todo el talento que hace de Buenos Aires una ciudad con capacidad para crear y exportar futuro”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En el marco de Tecweek se harán más de veinte eventos en lugares de la Ciudad: en el BA Ferial (Av. Costanera Rafael Obligado 1221), que será la sede central; el Centro de Convenciones Buenos Aires (Figueroa Alcorta 2099, en Recoleta), la Usina del Arte (Caffarena 1, en La Boca), el Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131, en Almagro), el Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041, en Barracas) y el Parque de Innovación (Av. Udaondo y Av. Figueroa Alcorta, en Nuñez).

Los temas principales

Inteligencia Artificial : desde cómo la IA está transformando el cine (WAIFF) hasta la revolución del periodismo de datos (Media Party). Y más sobre IA en SAIAConf, Deep Tech Summit, BA Conecta Negocios, Workshop HakIATon y Laboratorio de Futuro (CoPE).

: desde cómo la IA está transformando el cine (WAIFF) hasta la revolución del periodismo de datos (Media Party). Y más sobre IA en SAIAConf, Deep Tech Summit, BA Conecta Negocios, Workshop HakIATon y Laboratorio de Futuro (CoPE). Crypto, Fintech & Startups : todo sobre Bitcoin en LABITCONF, el futuro de las finanzas en Argentina Fintech Forum y cómo levantar inversión para escalar una startup en IE Venture Day (South Summit).

: todo sobre Bitcoin en LABITCONF, el futuro de las finanzas en Argentina Fintech Forum y cómo levantar inversión para escalar una startup en IE Venture Day (South Summit). Gaming, Creadores & Streamers : el ecosistema de los videojuegos dice presente en EVA y la economía de los creadores se profesionaliza en el TENT Creator Summit. Además, la esperada tercera edición de los Premios Ídolo en Argentina para distinguir a los creadores de contenido digital e influencers más talentosos del momento.

: el ecosistema de los videojuegos dice presente en EVA y la economía de los creadores se profesionaliza en el TENT Creator Summit. Además, la esperada tercera edición de los Premios Ídolo en Argentina para distinguir a los creadores de contenido digital e influencers más talentosos del momento. Ciencia & Futuro del Trabajo: biotech, deeptech, transición laboral, ciberseguridad, energía (hackatón energético) y transformación educativa con Tecweek ED.

Una de las novedades de esta edición de Tecweek son los side events: charlas, talleres, meetups y actividades organizadas por startups, universidades y empresas en sus propios espacios por todos los barrios porteños.

Un fenómeno con ADN joven y global

En 2025 pasó por Tecweek una marea de más de 100.000 asistentes, de los cuales el 80 % tenía menos de 35 años. Además, el 76 % asistió buscando conexiones clave para su desarrollo profesional o proyectos propios. Con más de 600 speakers nacionales e internacionales en su historial, la edición de 2026 viene redoblando la apuesta.

Datos clave

¿Cuándo? : Del martes 20 al sábado 31 de octubre.

: Del martes 20 al sábado 31 de octubre. Horarios : Generalmente de 10:00 a 20:00 (sujeto a la agenda de cada evento).

: Generalmente de 10:00 a 20:00 (sujeto a la agenda de cada evento). Sede Central : BA Ferial (ex Centro Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado 1221).

: BA Ferial (ex Centro Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado 1221). Otras sedes: Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), Usina del Arte, Centro Cultural Konex, Centro Metropolitano de Diseño (CMD), Parque de Innovación y múltiples puntos de la Ciudad.



