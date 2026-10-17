CrewRod presenta “Zorro blanco manto negro” en ArtLab

CrewRod volvió al ruedo con nueve canciones centradas en explorar la dualidad que define a la banda —dulzura y violencia, oscuridad y luz, acordes mayores y menores— y compuestas casi en su totalidad durante el verano de 2025 en Córdoba, después de la gira por el sur argentino.

Antes de la salida completa del disco, CrewRod ya había compartido tres singles que anticipaban el universo de Zorro blanco manto negro: “Zorro Blanco (me duele tanto)”, primer corte y protagonista de un videoclip donde, por primera vez, los miembros de la banda muestran su faceta actoral en una pelea de boxeo con humor, drama, pasión y rabia.

Luego fue el turno de “Hormigas”, el corte más combativo del disczo: rap hablado y crítica satírica sobre grooves densos, fusionando rap criollo con teatralidad de raíz tanguera, tensión, ironía filosa y una base que invita a moverse.

Y “Sigo buscándolo” es la obra más sensible y datera del disco. Con una voz que parte cualquier corazón, lleva a un viaje subacuático de existencialismo. Una búsqueda de belleza, diversión y esperanza.

El 20 de noviembre, CrewRod presenta Zorro blanco manto negro en vivo en ArtLab (Roseti 93 - CABA), en lo que será el show insignia de esta nueva etapa. Las entradas ya están a la venta.

El quinteto integrado por Lucía Rodríguez (voz), Franco Giaquinta (bajo), Andrés Rodríguez (batería), Nicolás Pons y Tomás Villarrazo (teclados).