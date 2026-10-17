Cayó en Parque Avellaneda ladrón que robaba con una réplica de ametralladora

La Policía de la Ciudad detuvo en Parque Avellaneda a un ladrón de 38 años, con 11 antecedentes y dos condenas vigentes, que, armado con una réplica de ametralladora, asaltó a un vecino y luego intentó robar a otra persona.

El detenido registraba antecedentes desde 2018 por robos, tentativas de robo y hurto, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia contra la autoridad, entre otros delitos. Además, contaba con dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.

El hecho ocurrió cuando un hombre estacionaba su auto en Garzón al 3800 y fue sorprendido por el ladrón, quien lo amenazó con el arma y le sustrajo un celular y un reloj pulsera.

Luego de cometer el robo, el delincuente intentó sustraerle las pertenencias a otra persona, quien se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y logró ponerlo en fuga.

Luego, un vecino dio aviso al 911 y alertó que en su huida el delincuente había ingresado a una vivienda ubicada sobre la calle Laguna al 9000, por lo que personal de la Comisaría Vecinal 9C se hizo presente rápidamente e ingresó al inmueble.

Los efectivos encontraron al delincuente en el sector del comedor y procedieron a su detención. Durante el procedimiento recuperaron el celular sustraído y encontraron la réplica de ametralladora utilizada para los robos.

