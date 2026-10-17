El PJ comparó a CFK con Perón: “Cuando no pueden en las urnas, recurren a la proscripción”

El Partido Justicialista nacional reiteró que la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima de “proscripción”, comparando su situación con la vivida por Juan Domingo Perón antes de ser liberado por el pueblo el 17 de octubre de 1945.

“Hace 81 años, el pueblo argentino escribió una de las páginas más luminosas de su historia política. El 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón fue obligado a renunciar a sus cargos por un sector de las Fuerzas Armadas que no toleraba lo que había hecho desde la Secretaría de Trabajo y Previsión: reconocer a los trabajadores como sujetos de derechos”, evocó la fuerza peronista.

“Días después fue detenido y trasladado a la Isla Martín García. Creyeron que, apartando al líder, apagarían la esperanza. Se equivocaron”, acotó el PJ.

A través de un comunicado publicado este sábado, Día de la Lealtad, las autoridades partidaria recordaron: “En la madrugada del 17 de octubre, desde los frigoríficos de Berisso y Ensenada, desde las fábricas de Avellaneda, Lanús y todo el conurbano, miles de trabajadoras y trabajadores comenzaron a caminar hacia la Plaza de Mayo. Cruzaron el Riachuelo como pudieron cuando les levantaron los puentes. Exigían la libertad de Perón. Y no se fueron hasta conseguirla”.

Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia. https://t.co/FIRbRj1zmc — Partido Justicialista (@p_justicialista) October 17, 2026

“Cerca de la medianoche, Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada a un pueblo que se había hecho protagonista de su propio destino. Ese día nació el peronismo y los peronistas lo celebramos como Día de la Lealtad”, prosiguió el texto.

Proscripción

“Aquella no fue la última vez que el poder intentó silenciar al movimiento nacional. Durante dieciocho años, tras el golpe de 1955, el peronismo fue proscripto, su líder exiliado y hasta su nombre prohibido. Pero la voluntad popular, organizada y perseverante, logró lo que parecía imposible: el regreso de Perón a la Argentina”, sumó el PJ nacional.

Asimismo, dieron cuenta que “hoy la historia vuelve a interpelarnos. Cristina Fernández de Kirchner, primera y única mujer electa y reelecta presidenta de la Nación, por la voluntad soberana del pueblo argentino, se encuentra detenida en San José 1111 donde padece un régimen de visitas restringido que ni siquiera se aplica a los narcotraficantes o a los condenados por delitos de lesa humanidad”.

Un 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino salió a la calle para exigir la libertad de Perón. Y no se fue hasta conseguirla. ¡Feliz Día de la Lealtad, compañeros y compañeras! https://t.co/dvoh8QXw5e — Partido Justicialista (@p_justicialista) October 17, 2026

“Todo ello tras una condena sin pruebas, en la que se torció el derecho y se falsificaron los hechos, por parte de un tribunal cuyo presidente jugaba el fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal que acusaba. Esa condena le impone, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, siendo este el verdadero objetivo de la persecución y no la condena principal”, anexó.

Acto seguido, denunció que “no se trata de justicia: se trata de proscripción. Se busca impedir que el pueblo vuelva a elegir a la dirigente política más importante de la oposición”.

“La persecución contra Cristina no es un hecho aislado. Es el instrumento de un modelo económico que necesita disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía”, argumentaron los referentes del PJ.

Y dieron cuenta que “es el mismo mecanismo que se aplicó contra Perón: cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”.

“Por eso, en este nuevo 17 de octubre, el Partido Justicialista convoca a toda su militancia, a sus organizaciones, a los trabajadores y a todos los sectores democráticos del país a asumir una responsabilidad histórica: luchar y construir las condiciones políticas necesarias para lograr la libertad de Cristina y el fin de su proscripción. Así como aquel pueblo cruzó el Riachuelo para rescatar a su líder, hoy nos toca a nosotros organizarnos, movilizarnos y unirnos. La lealtad no es una efeméride: es una obligación de todos los y las peronistas”, cerró la principal fuerza opositora.