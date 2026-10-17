Profeta en su tierra: “Sala Flavio Cianciarulo” en el Arena Mardel Plata

A sólo 10 días del concierto inaugural de Los Fabulosos Cadillacs, el Arena Mardel Plata abrió sus puertas a representantes de la prensa y productores para presentar los avances de la última etapa de su proyecto, recorrer las instalaciones y compartir las novedades de un espacio que se prepara para incorporarse a la escena del entretenimiento de la Perla del Atlántico.

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue la confirmación de que la sala principal llevará el nombre de Flavio Cianciarulo, en reconocimiento a su trayectoria y a su invaluable aporte a la cultura latinoamericana.

El homenaje pone en valor, además, el vínculo del músico con Mar del Plata, ciudad que eligió como lugar de vida, inspiración y pertenencia, y cuyo espíritu forma parte de su música y de su historia.

Los responsables del proyecto, Fernando y Federico Roca, también confirmaron la incorporación de una segunda sala ubicada en el subsuelo, con capacidad para 500 personas. Este nuevo espacio formará parte integral del proyecto y ampliará las posibilidades de programación, sumando alternativas para diferentes propuestas artísticas y culturales.

También destacaron el trabajo profesional realizado en materia de acústica, uno de los aspectos centrales en la concepción de Arena Mardel Plata. El encuentro permitió compartir por primera vez con periodistas y productores una mirada sobre los avances y las características de un proyecto que se acerca a su apertura, con especial atención tanto a la infraestructura como a los aspectos técnicos y artísticos que definirán su identidad.

Grilla