Kicillof desafió a Milei y aseguró que el peronismo volverá a gobernar en 2027

El gobernador bonaerense y presidente del Partido Justicialista (PJ) provincial, Axel Kicillof, encabezó este sábado el acto por el Día de la Lealtad Peronista en González Catán, partido de La Matanza, donde lanzó un mensaje con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027 y apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

“El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, afirmó ante dirigentes, intendentes, legisladores y militantes.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y advirtió sobre lo que definió como un intento de profundizar la dependencia del país respecto de intereses extranjeros. En ese sentido, sostuvo que la Argentina no debe recibir órdenes de otros países y lanzó una crítica directa al Presidente.

“La Argentina no puede recibir órdenes de nadie ni tener de presidente a un ‘che, pibe’ del presidente de los Estados Unidos”, expresó el mandatario provincial, quien vinculó la lealtad peronista con la necesidad de construir una alternativa política para el próximo año.

Kicillof llamó a construir una alternativa para 2027

En el acto por el 17 de octubre, el gobernador también convocó al peronismo a actualizar su doctrina sin abandonar sus principios históricos. Según planteó, el movimiento debe adaptarse a los desafíos actuales y volver a representar a los sectores que considera afectados por las políticas del Gobierno nacional.

“Tenemos en frente a un adversario muy poderoso, que cuenta con recursos internacionales y quiere instaurar en nuestro país una vuelta hacia la dependencia absoluta”, afirmó.

En otro tramo de su intervención, Kicillof apeló a una de las consignas históricas del movimiento y llamó a concentrar las diferencias políticas en el enfrentamiento con sus adversarios. “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, recordó.

El titular del PJ bonaerense también reivindicó el significado histórico del 17 de octubre de 1945, cuando una masiva movilización popular reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y se convirtió en una fecha fundacional para el movimiento peronista.

“Hace 81 años, el peronismo se convirtió en la fuerza transformadora de la Argentina”, sostuvo, al mencionar también los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el final, Kicillof ratificó su disposición a asumir responsabilidades políticas y recorrer el país para construir una propuesta opositora de cara a 2027. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, recorrer el país y asumir las responsabilidades que demanda este tiempo en la Argentina”, expresó.

Magario y Espinoza también apuntaron contra Milei

La vicegobernadora bonaerense y vicepresidenta del PJ provincial, Verónica Magario, acompañó el acto y cuestionó el impacto del programa económico nacional sobre el trabajo.

“Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, afirmó.

Por su parte, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reivindicó las banderas históricas del peronismo y aseguró que el movimiento volverá a gobernar el país.

La actividad reunió a funcionarios del gabinete provincial, intendentes bonaerenses, diputados nacionales, legisladores provinciales, dirigentes sindicales y referentes sociales.

En el 81° aniversario de aquella movilización histórica, el acto dejó como eje central el llamado de Kicillof a reorganizar al peronismo y construir una alternativa electoral para disputar el poder nacional en 2027.