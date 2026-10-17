Candela Arizaga no declarará este lunes en la causa contra Facundo Moyano

Candela Arizaga no se presentará este lunes 19 de octubre a declarar en la causa judicial en la que Facundo Moyano está imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra la influencer. La decisión fue comunicada por su abogado, Roberto Herrera, mediante un escrito presentado ante la fiscalía.

La joven se encuentra en Madrid junto al exdiputado nacional, mientras continúa el proceso judicial y rige una restricción de acercamiento contra Moyano. En medio de las versiones sobre un posible regreso de ambos a la Argentina, el letrado fue categórico sobre esa posibilidad.

Por qué Candela Arizaga no declarará este lunes

En la presentación judicial, la defensa de Arizaga solicitó que se deje sin efecto la entrevista prevista para este lunes y acompañó un informe psicológico elaborado por la profesional que la atiende.

“Vengo a poner en conocimiento de esa Fiscalía la decisión de mi patrocinada de no concurrir a la entrevista nuevamente fijada para el día 19 de octubre de 2026”, señaló el escrito, en el que también se pidió reconsiderar la necesidad de una nueva convocatoria.

Según argumentó el abogado, la influencer ya había sido entrevistada anteriormente y su versión de los hechos, así como su voluntad respecto de lo sucedido, constan en el expediente. Por ese motivo, solicitó que antes de avanzar con una nueva instancia se evalúe si existen cuestiones concretas que todavía necesiten aclaración.

Otro de los argumentos expuestos fue que Arizaga no desea someterse nuevamente a una entrevista y considera que hacerlo podría constituir un acto de revictimización.

Qué dijo sobre la relación con Facundo Moyano

El escrito también hizo referencia a la postura de la influencer respecto de la relación con el dirigente sindical. De acuerdo con la presentación, Arizaga no impulsó la acción penal y, después de que se dispusiera la medida cautelar contra Moyano, manifestó su voluntad de que fuera revisada y revertida.

“Ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo”, sostiene el documento presentado por Herrera.

La situación se desarrolla mientras Moyano continúa imputado en la causa y bajo una restricción de acercamiento, según la información difundida sobre el expediente.

Por el momento, la decisión de Arizaga de no concurrir a la entrevista del lunes y el pedido de su abogado deberán ser evaluados en el ámbito judicial. La solicitud de la defensa no implica, por sí sola, que la convocatoria haya quedado formalmente cancelada ni que las medidas cautelares hayan sido levantadas.