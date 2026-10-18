domingo 18 de octubre de 2026 - Edición Nº4593

Gremiales | 18 oct 2026

Paritaria

Docentes y estatales de PBA tendrán aumento: el acuerdo que firmó el Gobierno de Kicillof

Tras la aceptación de la mayoría de las asociaciones gremiales, el Ejecutivo bonaerense firmó una suba del 6 % en dos cuotas tanto para los educadores como para los agentes enrolados en la Ley 10430.

La negociación no estuvo exenta de medidas de fuerza.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial para las y los trabajadores docentes y de la Ley 10430 del 6 % escalonado, 3 % en octubre y 3 % en noviembre, sobre los salarios de septiembre. 

El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. En el caso de las y los docentes, más allá de la propuesta salarial, se avanzó en puntos importantes en relación a la simplificación de los procedimientos administrativos y avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios alcanzan este acuerdo gracias al diálogo, en el marco de una compleja situación económica y financiera para el Estado provincial, debido a la caída de la recaudación producto de una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas”, se informó desde la administración de Axel Kicillof.

Del mismo modo, reafirmó su “compromiso con el empleo público provincial, y continuará realizando los mayores esfuerzos para sostener las fuentes de trabajo y garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la Provincia”.

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