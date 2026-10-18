Docentes y estatales de PBA tendrán aumento: el acuerdo que firmó el Gobierno de Kicillof

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial para las y los trabajadores docentes y de la Ley 10430 del 6 % escalonado, 3 % en octubre y 3 % en noviembre, sobre los salarios de septiembre.

El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. En el caso de las y los docentes, más allá de la propuesta salarial, se avanzó en puntos importantes en relación a la simplificación de los procedimientos administrativos y avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios alcanzan este acuerdo gracias al diálogo, en el marco de una compleja situación económica y financiera para el Estado provincial, debido a la caída de la recaudación producto de una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas”, se informó desde la administración de Axel Kicillof.

Los plenarios de secretarios generales de los gremios AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA aprobaron, por mayoría, la propuesta paritaria del gobierno provincial. Las organizaciones AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA llevaron a cabo reuniones y Plenarios de Secretarixs Generales para analizar la propuesta realizada por el Gobierno Provincial en la Mesa Paritaria del día de ayer, viernes 16 de octubre. En los distintos cuerpos orgánicos y, luego de debates, se aprobó por mayoría la propuesta paritaria provincial, que incluye una oferta salarial y de condiciones de trabajo. DETALLE DE LA PROPUESTA 6 % de incremento, a cobrarse en dos tramos: 3 % en octubre y 3 % en noviembre, sobre la base del sueldo de septiembre. La aceptación de la propuesta se produce antes del cierre del sistema de liquidaciones, por lo tanto, lxs docentes podrán percibir el aumento el quinto día hábil de noviembre. Además, como plantea el Acta Paritaria, se recibieron propuestas que inciden en la mejora de las Condiciones Laborales: 👉🏻 Implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario. 👉🏻 Modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional. 👉🏻 Avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo. 👉🏻 Ampliación de las Licencias Parentales. 👉🏻 Cláusula de reapertura: se propone reabrir las negociaciones en diciembre de 2026. AMET - SADOP - SUTEBA - UDOCBA — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) October 17, 2026

Del mismo modo, reafirmó su “compromiso con el empleo público provincial, y continuará realizando los mayores esfuerzos para sostener las fuentes de trabajo y garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la Provincia”.