Aseguran que Kicillof “es el mejor candidato” que hoy necesita enfrentar Milei

El director de DC Consultores, Aníbal Urios, se refirió al impacto de la atomización del peronismo y consideró que la principal fuerza opositora “no tendría que debatir tanto liderazgo, sino debatir pragmatismo, discurso, una idea de nuevas soluciones para las demandas actuales”.

“Hoy se está centrando mucho en permitir que esas cuestiones internas y esas grandes desavenencias se trasladen también a la opinión pública, que tampoco ve claridad”, advirtió el politólogo en declaraciones a +Perfil.

En igual tono, precisó que “la sociedad nos dice que el 46 % está viendo que todavía el peronismo no definió su candidato. Es un número muy alto”.

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“El mejor candidato que hoy necesita tener Javier Milei es Axel Kicillof porque no llega a conquistar a todo el peronismo y le cuesta meterse en lo que espera la sociedad”, indicó el titular de DC Consultores.

Acto seguido, señaló que “lo hemos analizado y la gente ve como que tiene viejas recetas que no estarían tan contentos de que se vuelvan a aplicar. Entonces, es como una lucha de modelos y prevalece un poco más esa mirada a futuro que una mirada al pasado”.

No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo sufrir a los argentinos. Con las banderas históricas del peronismo vamos a dar vuelta este presente y a construir la victoria que le devuelva la dignidad al pueblo trabajador. Es lo que nos exige este momento histórico y la mejor manera de honrar la lealtad a Perón. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 17, 2026

“Hay un rumbo que la gente quiere transitar con mejoras, pero sin correrse de ese camino. El ‘Estado papá’ ha llegado a un límite y esperan transitarlo más una versión de un Estado más dinámico, ágil y moderno, con una buena impronta del privado”, cerró Urios.