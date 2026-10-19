“Héroes”, una experiencia sinfónica que reivindica la música de nuestra infancia

La nostalgia, la emoción y la potencia de una gran orquesta sinfónica vuelven a encontrarse en el escenario. El domingo 29 de noviembre, a las 20 horas, Back to the Orchestra regresa al Teatro Gran Rex con Héroes, una nueva edición que propone volver a vivir aquellas historias, personajes y melodías que acompañaron a generaciones enteras.

Al frente de esta experiencia se encuentra Damián Mahler, músico y director con una particular sensibilidad para llevar al escenario la emoción de las grandes composiciones que forman parte de la memoria colectiva.

En Héroes, Mahler vuelve a ponerse al frente de una propuesta en la que la música deja de ser solamente banda sonora para convertirse en protagonista: un espectáculo en vivo que busca despertar recuerdos, emociones y esa sensación única de volver, por un instante, a ser aquel niño que miraba una película, una serie o jugaba frente a una pantalla y soñaba con ser el héroe de su propia historia.



Con el espíritu de los años 80 y 90 como punto de partida, Back to the Orchestra: Héroes amplía su universo y propone un viaje musical por el cine, la televisión y, por primera vez, también por los videojuegos.



La nueva edición incorpora obras de John Williams y Hans Zimmer, dos nombres fundamentales de la música cinematográfica, cuyas composiciones lograron trascender las películas para convertirse en parte de la identidad emocional de varias generaciones.



Y es justamente allí donde la propuesta de Mahler encuentra uno de sus mayores atractivos: tomar melodías que el público conoce de memoria y devolverlas al escenario con toda la dimensión, la potencia y la emoción de una orquesta sinfónica en vivo.

Héroes también suma dos segmentos especiales que amplían el recorrido. Uno estará dedicado a las series de televisión que marcaron nuestra infancia, aquellas que se instalaron en la memoria colectiva y cuyas melodías son capaces de transportarnos inmediatamente a otra época. El otro estará dedicado al universo de los videojuegos, cuyas composiciones dejaron de ser simples acompañamientos para convertirse en auténticos himnos generacionales.



Todo esto estará acompañado por una puesta visual completamente renovada, diseñada para potenciar el impacto de la música y construir una experiencia inmersiva en la que imagen, sonido y memoria se encuentran.



Porque Back to the Orchestra no propone solamente escuchar bandas sonoras en vivo. Propone volver a sentirlas. Y bajo la dirección de Damian Mahler y producción de Sira, Héroes convierte ese reencuentro en una experiencia sinfónica de gran escala: una celebración de las historias que nos acompañaron, de los personajes que admiramos y de esas melodías que, incluso décadas después, siguen teniendo el poder de hacernos sentir algo.





La cita entonces es el domingo 29 de noviembre en el Gran Rex, con entradas a la venta a la venta online y en la boletería de la sala (Avenida Corrientes 857). Héroes es un viaje entre generaciones: un puente entre quienes crecieron con esas películas, series y videojuegos y quienes hoy descubren sus universos por primera vez. Una noche para recordar, emocionarse y volver a creer, aunque sea por unas horas, que todos podemos ser héroes.