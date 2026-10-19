Cayeron en CABA dos prófugos por abuso sexual: uno de ellos tiene 23 años y 41 antecedentes

La Policía de la Ciudad detuvo en los barrios de Flores y Balvanera a dos prófugos de la Justicia por causas de abuso sexual, y uno de ellos, con 23 años, tiene un historial de 41 antecedentes delictivos.

Cabe mencionar que los procedimientos se llevaron a cabo en la vía pública y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los casos ocurrió en Cayetano Rodríguez al 300, donde personal de la Comisaría Vecinal 7 C intervino en una discusión de pareja.

Al momento de identificar a los protagonistas, el hombre de 38 años resultó tener una orden de captura vigente por un abuso sexual ocurrido el pasado 8 de julio, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Número 4.

Además, presentaba en los sistemas 12 causas de 2018 a 2026 por violencia de género, violencia familiar, hostigamiento, portación ilegal de armas, lesiones, amenazas y abuso sexual simple, y una prohibición de acercamiento desde 2022.

Fue consultado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 1, que dispuso la detención y derivación del imputado.

Impactante prontuario

El otro de los casos se dio en Esparza al 100. Allí, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A mientras recorrían la zona, observaron a un hombre de 23 años que se mostró nervioso ante la presencia policial y había cambiado el sentido de su circulación.

Los oficiales lo identificaron y comprobaron que sobre él caía una orden de captura vigente por abuso sexual, y tenía un prontuario de 41 antecedentes de 2022 a 2026 sobre comercialización de drogas, ensuciar bienes, portación ilegal de armas, lesiones, robos y tentativas de robos.

También fue procesado con prisión preventiva en 2023 por una causa por robo.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 8, a cargo de Francisco Alioto, dispuso la detención y su traslado.

