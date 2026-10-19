Cristiano Ronaldo supera a Lionel Messi en una votación paga por el mejor Balón de Oro

La página oficial del Balón de Oro lanzó una novedosa encuesta para elegir quién fue el mejor ganador de este preciado premio en sus 70 años de historia y para sorpresa de muchos, el portugués Cristiano Ronaldo picó en punta.

En concreto, la encuesta es para que los hinchas puedan elegir al “Balón de Oro más grande de la historia” y propone que sean diez jugadores que se hayan consagrado como los mejores del mundo, al menos, en dos ocasiones.

Los jugadores que compiten por este premio son el argentino Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), el portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), el brasilero Ronaldo Nazario (1997 y 2002), el holandés Marco Van Basten (1988, 1989 y 1992), el francés Michel Platini (1983, 1984 y 1985), el alemán Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981), el inglés Kevin Keegan (1978 y 1979), el alemán Franz Beckenbauer (1972 y 1976), el holandés Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y el argentino/español Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959).

La votación es abierta al público y finaliza el martes 27 de octubre, aunque hay que pagar un euro para poder elegir al mejor ganador del Balón de Oro.

Hasta el momento, quien lleva la delantera es Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro que conquistó en el 2008 gracias a la inolvidable temporada que protagonizó con el Manchester United de Inglaterra, en la que conquistó la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes. Además, en aquella campaña fue clave al anotar 42 goles y repartir 7 asistencias en 49 partidos durante la temporada.

El segundo puesto, al menos hasta ahora, es para el 2012 de Lionel Messi, quien se quedó con el galardón gracias a su inolvidable año en el que convirtió 91 goles en 69 partidos.

El podio lo completa el Balón de Oro 2023 de Messi que engloba lo que fue su temporada 2022/23, en la que conquistó el inolvidable Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina además de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain.

