Valeria del Mar: mató a golpes a su pareja, se autolesionó, huyó y lo atraparon en un descampado

Un brutal femicidio conmocionó a la localidad balnearia de Valeria del Mar, en el partido de Pinamar. Aldana Novik Rojas, de 38 años, fue asesinada a golpes en el interior de su vivienda y por el crimen fue detenido su pareja, Cristian Navarro (45), quien habría intentado quitarse la vida antes de escapar del lugar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió este fin de semana en una casa ubicada en la calle Betbeder al 400. Según la reconstrucción inicial, durante la tarde del sábado un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de la propiedad, aunque en ese momento no se había alertado sobre la gravedad de la situación.

Horas más tarde, el hijo de 12 años de la víctima regresó a la vivienda y encontró a su madre asesinada. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el acusado atacó a la mujer a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo que terminó causándole la muerte.

Después de la agresión, el hombre se habría provocado heridas cortantes en los brazos, el cuello y el abdomen con un cuchillo. Sin embargo, las lesiones no fueron profundas y no revestían gravedad, de acuerdo con las fuentes consultadas.

En la vivienda también se encontraba una hija menor de edad del acusado, que tiene una discapacidad y no es hija de la víctima. Tras el crimen, la niña quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

Luego del ataque, el sospechoso habría llamado a su madre y le habría dicho que había cometido una equivocación. Posteriormente, se comunicó con un amigo, a quien le confesó lo sucedido y le compartió su ubicación.

Los investigadores ya habían identificado a ese contacto y seguían las comunicaciones, lo que permitió establecer dónde se encontraba el acusado.

La búsqueda concluyó el domingo por la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lo localizaron en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial.

Carátula de femicidio

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N.º 4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

El acusado quedó detenido por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua. Según la información difundida, estaba previsto que fuera indagado este lunes.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, de acuerdo con las fuentes judiciales, no existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes. Tampoco se habían registrado antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía se aguardaba un informe del Registro Nacional de Reincidencia.

La pareja llevaba entre un año y un año y medio de relación. El hombre había vivido anteriormente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y trabajaba como carnicero en un supermercado de Valeria del Mar.