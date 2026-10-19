“Recen por mí”: llega al cine el documental de Francisco

El 19 de noviembre estrena en los cines de Argentina el film Recen por mí. La historia de Francisco, de Facundo Bartucci.

Se trata de un documental que narra la vida del Papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria.

La película revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global.

Con material de archivo exclusivo y su testimonio personal, esta biografía revela un retrato íntimo de un líder espiritual cuya voz e ideales siguen conmoviendo al mundo entero.

“La decisión de hacer este documental nace del deseo de mostrar el lado más humano de Francisco, poniendo el foco en sus orígenes y en los ideales que defendió desde temprana edad. Me interesaba especialmente su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido Papa”, puntualiza Bartucci.

Asimismo, el realizador pone de relieve que “en medio de un mundo en crisis (económica, ambiental, espiritual) me pareció necesario volver a mirar a aquellas figuras que no solo hablan de valores, sino que los encarnan”.

“Francisco representa una voz incómoda para muchos, porque insiste en poner en el centro a los que el sistema deja afuera. Aquí lo que se busca es retratarlo no como una figura de poder, sino como un hombre que eligió acompañar y darle voz a aquellos que nunca son escuchados”, sentencia el director.