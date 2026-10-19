Kicillof alertó por las consecuencias del modelo libertario: “Destruyen el tejido social”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este lunes en Castelli la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de 10 viviendas en el barrio Juan Carlos Zocchi, ambos proyectos que habían sido paralizados por el Gobierno nacional. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Francisco Echarren.

En ese marco, el mandatario provincial afirmó que “las obras de este Centro de Desarrollo Infantil y de estas viviendas fueron iniciadas por el Gobierno nacional y paralizadas con la llegada de Javier Milei: ante la ausencia y el abandono, acá hay un Gobierno que no va a dejar sola a la gente de Castelli”.

“Las respuestas en materia de salud, vivienda y educación no pueden llegar solamente a quienes pueden acudir al sector privado: aquí hay un Estado presente para garantizar los derechos de quienes más lo necesitan, sin importar donde vivan”, agregó.

Asimismo, advirtió que “todos los días vemos las consecuencias de un modelo económico que no fue pensado para las grandes mayorías: cada vez hay más familias que no pueden pagar el alquiler, se endeudan para comprar los alimentos y sufren los recortes en programas esenciales para la salud”.

“Camino la provincia a diario y no encuentro a nadie que esté mejor desde la llegada de Milei: esta política nacional no les sirve a los comercios, ni a las industrias, ni a los productores bonaerenses”, sentenció.

La obra del CDI contaba con un 70% de avance cuando fue interrumpida. La Provincia la reactivó en septiembre de 2025 y, con una inversión de $235 millones, finalizó el edificio que cuenta con capacidad para recibir a más de 200 niños y niñas de entre 45 días y 4 años. Posee 325 metros cuadrados, aulas y espacios de recreación al aire libre, sala de estimulación y sala sensorial.

En tanto, las 10 viviendas habían sido abandonadas a pesar de tener en su momento un 67% de avance. Las obras fueron retomadas a través del programa bonaerense Completar, destinando más $324 millones. Las casas poseen una superficie de 64 metros cuadrados y cuentan con redes de electricidad, agua, pluvial, cloacas y alumbrado público. Además, se entregaron 121 títulos de propiedad gratuitos a vecinos y vecinas de distintas localidades del distrito.

Por su parte, Batakis señaló que “acceder al techo propio representa la verdadera libertad y la tranquilidad para cada una de las familias. Detrás de estas viviendas hay un trabajo incansable entre la Provincia y el municipio que demuestra que, aún con un Gobierno nacional ausente, con esfuerzo y compromiso podemos mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses”.

Este barrio debería haberlo terminado el Gobierno Nacional, pero ante su abandono, desde la Provincia lo sumamos al Programa Completar, para finalizar con recursos propios las obras de vivienda que desfinanciaron. https://t.co/bjAuymmzxw — Silvina Batakis (@sbatakis) October 19, 2026

Durante la jornada, se inauguró también el nuevo Centro Logístico municipal, un espacio destinado a centralizar las herramientas, los materiales y la flota vehicular utilizados para las tareas de mantenimiento y limpieza en los barrios. Además, se entregó un camión de caja abierta para la recolección de residuos, indumentaria para trabajadores del sector, bolsones big bag, plantas nativas para espacios públicos y bicicletas para impulsar el turismo sustentable en la ciudad.

A su turno, Echarren indicó que “hoy estamos inaugurando obras que fueron paralizadas por el Gobierno nacional y que gracias al compromiso del gobernador son una realidad y dan mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”.

“Sería muy fácil decir que no hay plata y que cada uno se arregle como pueda: nosotros creemos en la justicia social y trabajamos para que se cumplan los derechos y los sueños de nuestro pueblo”, completó el jefe comunal.

Además, se otorgaron netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de escuela secundaria y de educación especial del municipio y se distribuyeron árboles frutales y plantines para productores e instituciones educativas de la región, así como árboles nativos, composteras domiciliarias y luminarias LED para las familias adjudicatarias de las viviendas.

A esa insensibilidad le seguimos respondiendo con trabajo e inversión, porque no vamos a dejar sola a nuestra gente y porque no hay libertad sin igualdad de oportunidades. Este es el futuro que queremos construir, con más justicia social para todos y todas. https://t.co/urSAqHsGBv — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2026

Por último, Kicillof afirmó que “mientras en el país se destruye el tejido social, le piden a nuestro pueblo paciencia y esfuerzo: lo que necesitamos es un presidente que gobierne para los argentinos y no para los grandes poderes internacionales”.

“Desde la provincia de Buenos Aires trabajamos para que los compromisos se traduzcan en realidades concretas: queremos construir un futuro mejor y con más justicia social para todos y todas”, sentenció.