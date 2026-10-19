El Gobierno lanzó retiros voluntarios en el Estado: alcanzan a 20.000 empleados

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen generalizado de retiros voluntarios para los empleados de la Administración Pública Nacional (APN) centralizada. La medida fue formalizada a través del Decreto 1203/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El programa está dirigido a trabajadores de la planta permanente y a personal con contrato por tiempo indeterminado. Según precisó el propio Sturzenegger, se estima que un universo de 20.000 agentes públicos se encuentra en condiciones de adherirse de manera optativa al plan.

Cuándo abre la inscripción y cuáles son las condiciones del trámite

El Decreto 1023/26 con firma de @JMilei, @diegosantilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean). Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente). Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos. VLLC! — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 19, 2026

El período de solicitud quedará formalmente abierto durante el próximo mes:

Plazo inicial de inscripción: Del 1° al 30 de noviembre de 2026 .

Prórroga contemplada: El Poder Ejecutivo fijó la posibilidad de otorgar una extensión única de hasta 30 días adicionales para la recepción de solicitudes.

Asimismo, el decreto establece una estricta cláusula contra la "puerta giratoria": aquellos estatales que opten por acogerse al beneficio quedarán inhabilitados para ser reincorporados o contratados en cualquier área del sector público nacional por un término de 8 años, salvo que devuelvan la indemnización percibida.

El esquema de gratificaciones económicas según edad y antigüedad

Las indemnizaciones fijadas por el Ejecutivo varían según el rango etario y los años de aporte de los agentes:

Menores de 57 años (mujeres) y 62 años (hombres): Recibirán la compensación equivalente a un sueldo bruto por cada año de servicio (con un tope máximo de 20 sueldos), sumado a un adicional de entre 4 y 5 sueldos de acuerdo con la antigüedad acumulada.

Próximos a jubilarse (mujeres de 58 a 64 años; hombres de 63 a 64 años con aportes): Percibirán un sueldo bruto por año de antigüedad (con un límite de 18 sueldos), más una suma fija adicional de 5 sueldos.

Quiénes quedan excluidos del régimen

El decreto aclara de forma explícita que la convocatoria no abarca a la totalidad del universo estatal. Quedan excluidos de la medida:

Personal contratado de manera temporal.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad .

Personal de los servicios de inteligencia.

Organismos descentralizados que cuentan con regímenes especiales o que aplicaron planes propios (como la ANSES).

La explicación de Sturzenegger: "Buscamos reducir el gasto público para bajar impuestos"

A través de una publicación en sus redes sociales, el ministro Federico Sturzenegger destacó los objetivos presupuestarios de la normativa: