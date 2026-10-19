“No habrá ningún plan platita”: la Casa Rosada ratificó el rumbo económico

La Casa Rosada ratificó la vigencia y continuidad de su programa económico. En su habitual conferencia de prensa desde la sede de Gobierno, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó modificaciones en la estrategia del Poder Ejecutivo, atribuyó la volatilidad financiera y el alza del riesgo país a factores del contexto internacional y remarcó la solidez de los indicadores locales.

"La política económica no va a cambiar, no va a haber un 'plan platita' porque el plan que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación y la pobreza, independientemente de que Argentina no crece a la velocidad que nos gustaría. Crece más que gran parte del mundo, en un contexto complejo", aseveró el portavoz de Javier Milei, agregando que "la Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre y menos riesgos".

NUEVO PROGRAMA DE RETIROS VOLUNTARIOS PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA BUROCRÁTICA DEL ESTADO NACIONAL El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado continúa profundizando el proceso de eficientización del empleo público, reduciendo estructuras sobredimensionadas y eliminando funciones duplicadas. En este contexto, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un programa de retiro voluntario para el personal de planta permanente y el vinculado por contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. El programa ofrecerá a los empleados públicos alcanzados la posibilidad de optar por la finalización voluntaria de su relación laboral a cambio de una gratificación económica, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de este año. El programa no establece una meta predeterminada de retiros. Su objetivo es contribuir al redimensionamiento de las dotaciones allí donde existan estructuras sobredimensionadas o funciones que ya no resulten necesarias mediante acuerdos voluntarios. De esta manera, el Gobierno continúa avanzando en la modernización y el redimensionamiento del Estado, ofreciendo a los trabajadores una alternativa de desvinculación voluntaria planificada e informada. — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) October 19, 2026

Nuevos proyectos del RIGI en Vaca Muerta por más de USD 15.000 millones

En materia energética, Ravier anunció la aprobación de importantes desarrollos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI):

Bajo del Choique-La Invernada (Pluspetrol): El Ministerio de Economía aprobó la adhesión de este emprendimiento en Vaca Muerta, que contempla una inversión de USD 12.240 millones y la creación de más de 2.300 puestos de trabajo .

Infraestructura de gas (TGS): El comité evaluador dio luz verde a dos proyectos de la empresa TGS por más de USD 3.200 millones, destinados al tratamiento de líquidos de gas natural.

Con estos anuncios, el vocero precisó que el RIGI ya alcanza los 25 proyectos aprobados y oficializados en el Boletín Oficial, acumulando compromisos de inversión por USD 68.438 millones y la proyección de 118.650 empleos directos e indirectos.

Retiros voluntarios en la Administración Pública y Comercio Exterior

Durante el repaso de la gestión ministerial, el funcionario confirmó la puesta en marcha del régimen de retiros voluntarios para la planta permanente y personal con contrato indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. Las solicitudes podrán presentarse del 1° al 30 de noviembre, aclarando que el esquema "no establece una meta predeterminada de retiros".

En cuanto a la agenda internacional y de comercio exterior, se destacaron los siguientes hitos:

Acuerdo con Estados Unidos: Se firmó un protocolo adicional al tratado bilateral de comercio e inversiones para su posterior envío y tratamiento en el Congreso Nacional.

Crecimiento exportador: Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones hacia el mercado estadounidense registraron una suba del 35% interanual .

Récord en litio: Las ventas externas del mineral crecieron un 190% en el mismo período, alcanzando un pico histórico de USD 1.467 millones.

Malvinas y la postura ante la ONU

Por último, al ser consultado sobre el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —organismo donde la Argentina encauza su reclamo soberano por las Islas Malvinas—, Ravier se limitó a señalar que la postura oficial "está en análisis" por parte de la Cancillería.