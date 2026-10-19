Municipios | 19 oct 2026
INSERCIÓN LABORAL
Almirante Brown: universidad y pymes impulsan un programa de empleo joven
El Municipio, la casa de altos estudios del distrito y empresas del Parque Industrial articularon 55 pasantías y 22 contrataciones efectivas a través del Programa de Inserción Laboral.
En el marco de una estrategia para vincular la formación académica con la producción local, el Municipio de Almirante Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown y el sector industrial del distrito consolidan el Programa de Inserción Laboral (PIL). La iniciativa conecta de forma directa los requerimientos profesionales de las empresas con la formación de estudiantes y graduados.
Desde la puesta en marcha del proyecto, ya se concretaron 55 pasantías educativas y 22 incorporaciones laborales, manteniendo actualmente 11 pasantías activas en firmas de la región.
Cómo funciona el Programa de Inserción Laboral
El mecanismo de articulación se adapta a las demandas operativas de las pymes locales:
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Demanda y preselección: Las compañías comunican las búsquedas específicas a la universidad, que difunde la convocatoria y realiza la primera selección de perfiles.
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Entrevistas e incorporación: Las empresas seleccionan y entrevistan a los postulantes para definir su ingreso.
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Compatibilidad académica: Las pasantías brindan experiencia profesional en áreas relacionadas con la carrera, permitiendo la continuidad de los estudios.
En las últimas convocatorias participaron empresas como Genrod, Bayresplastic, Andariega Soluciones Habitacionales, AD Barbieri y Burmetal, en áreas estratégicas como Comunicación Digital, Ciencia de Datos, Administración y Gestión de las Organizaciones.
Una alianza estratégica en el distrito
El programa forma parte del acuerdo marco "Universidad y Trabajo. Puente al Futuro", firmado entre el Municipio, la Universidad, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado (SIPAB).
Al respecto, el intendente Mariano Cascallares valoró el trabajo conjunto:
"Esta experiencia pone de relieve el papel de una universidad y de un Estado Municipal comprometidos con su entorno. El contacto permanente con las empresas no sólo facilita oportunidades de inserción laboral, sino que también permite conocer qué saberes, competencias y perfiles requiere la producción local y utilizar esa información para fortalecer la formación universitaria", remarcó el diputado provincial.