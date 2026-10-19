Almirante Brown: universidad y pymes impulsan un programa de empleo joven

En el marco de una estrategia para vincular la formación académica con la producción local, el Municipio de Almirante Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown y el sector industrial del distrito consolidan el Programa de Inserción Laboral (PIL). La iniciativa conecta de forma directa los requerimientos profesionales de las empresas con la formación de estudiantes y graduados.

Desde la puesta en marcha del proyecto, ya se concretaron 55 pasantías educativas y 22 incorporaciones laborales, manteniendo actualmente 11 pasantías activas en firmas de la región.

Cómo funciona el Programa de Inserción Laboral

El mecanismo de articulación se adapta a las demandas operativas de las pymes locales:

Demanda y preselección: Las compañías comunican las búsquedas específicas a la universidad, que difunde la convocatoria y realiza la primera selección de perfiles.

Entrevistas e incorporación: Las empresas seleccionan y entrevistan a los postulantes para definir su ingreso.

Compatibilidad académica: Las pasantías brindan experiencia profesional en áreas relacionadas con la carrera, permitiendo la continuidad de los estudios.

En las últimas convocatorias participaron empresas como Genrod, Bayresplastic, Andariega Soluciones Habitacionales, AD Barbieri y Burmetal, en áreas estratégicas como Comunicación Digital, Ciencia de Datos, Administración y Gestión de las Organizaciones.

Una alianza estratégica en el distrito

El programa forma parte del acuerdo marco "Universidad y Trabajo. Puente al Futuro", firmado entre el Municipio, la Universidad, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado (SIPAB).

Al respecto, el intendente Mariano Cascallares valoró el trabajo conjunto: