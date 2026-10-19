Milei tildó de “pelotudez” decir que la gente no llega a fin de mes

El presidente Javier Milei brindó un vehemente discurso durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo 2026realizada en la provincia de Neuquén. Ante los principales empresarios y referentes del sector energético, el mandatario defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y cruzó con dureza los argumentos de la oposición sobre el impacto en el poder adquisitivo.

En uno de los pasajes más picantes de su disertación, el Jefe de Estado cuestionó una de las frases más extendidas sobre la coyuntura social:

"La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", expresó Milei.

Inflación a la baja y superávit fiscal

Asimismo, el Presidente sostuvo que la economía argentina atraviesa una etapa de desaceleración de precios tras las medidas aplicadas por el Ministerio de Economía:

Evolución de precios: "Vamos que estamos domando la inflación" , remarcó el mandatario, asegurando que la dinámica mensual retrocedió desde el 56% a niveles por debajo del 2%.

Compromisos de deuda: Confirmó que el Poder Ejecutivo ya cuenta con los recursos cerrados para afrontar vencimientos por USD 25.000 millones y rechazó el déficit fiscal: "Me acuerdo que antes le decían a Macri que el cemento no se come, y ahora dicen que el superávit no se come".

"Revolución subterránea" y récord de desregulaciones

En el plano estrictamente energético y de transformación estatal, Milei ponderó las proyecciones de exportación para la cuenca de Vaca Muerta: