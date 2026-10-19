Política | 19 oct 2026
Neuquén
Milei tildó de “pelotudez” decir que la gente no llega a fin de mes
Durante la Argentina Oil & Gas Expo 2026, el Presidente defendió el rumbo económico, aseguró que la inflación "está cediendo" y apuntó con dureza contra las críticas de la oposición.
El presidente Javier Milei brindó un vehemente discurso durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo 2026realizada en la provincia de Neuquén. Ante los principales empresarios y referentes del sector energético, el mandatario defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y cruzó con dureza los argumentos de la oposición sobre el impacto en el poder adquisitivo.
En uno de los pasajes más picantes de su disertación, el Jefe de Estado cuestionó una de las frases más extendidas sobre la coyuntura social:
"La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", expresó Milei.
Inflación a la baja y superávit fiscal
Asimismo, el Presidente sostuvo que la economía argentina atraviesa una etapa de desaceleración de precios tras las medidas aplicadas por el Ministerio de Economía:
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Evolución de precios: "Vamos que estamos domando la inflación", remarcó el mandatario, asegurando que la dinámica mensual retrocedió desde el 56% a niveles por debajo del 2%.
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Compromisos de deuda: Confirmó que el Poder Ejecutivo ya cuenta con los recursos cerrados para afrontar vencimientos por USD 25.000 millones y rechazó el déficit fiscal: "Me acuerdo que antes le decían a Macri que el cemento no se come, y ahora dicen que el superávit no se come".
"Revolución subterránea" y récord de desregulaciones
En el plano estrictamente energético y de transformación estatal, Milei ponderó las proyecciones de exportación para la cuenca de Vaca Muerta:
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Soberanía energética: Señaló que el país atraviesa una "revolución subterránea" y celebró la reversión del gasoducto norte para exportar gas hacia Brasil a través de Bolivia.
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Reforma del Estado: Celebró la eliminación de trámites estatales y adelantó que "a fin de mes vamos a llegar a 18.000 desregulaciones".