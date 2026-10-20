Jorge Macri fue recibido por el rey de España y ponderó los lazos iberoamericanos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde presentó (junto al alcalde anfitrión José Luis Martínez-Almeida) la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas. Ambos mandatarios encabezaron la presentación en su carácter de copresidentes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con el objetivo de llevar las prioridades de los gobiernos locales a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en España en noviembre.

La audiencia con el monarca español fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Esta última es el organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países iberoamericanos y acompaña la organización de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno.

La UCCI reúne a mandatarios de capitales y grandes ciudades de la región para impulsar iniciativas conjuntas, fortalecer la cooperación y promover la participación de los gobiernos locales en las decisiones internacionales. Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras y ejerce durante este año la copresidencia junto a Madrid. Desde esa posición Jorge Macri busca consolidar el liderazgo de la Ciudad en la región e impulsar una mayor influencia en la agenda iberoamericana.

La Declaración, firmada por Macri y Martínez-Almeida durante el cierre de la jornada, establece una agenda compartida sobre desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad, con el objetivo de fortalecer la participación de las ciudades en los principales ámbitos de decisión internacional.

“Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, expresó Macri durante su intervención de apertura, acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

Asimismo, puso de relieve que “Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro. Y llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid".

El mandatario metropolitano destacó que los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a Iberoamérica hacen de la región un puente estratégico entre América Latina y Europa, con identidad propia y un papel cada vez más relevante en el escenario internacional. También remarcó la importancia de construir una agenda común que permita transformar la cooperación entre ciudades en respuestas concretas para los vecinos.

Durante el encuentro se abordaron desafíos vinculados con el desarrollo económico, la planificación urbana, la seguridad, el cambio climático y la transformación digital. Macri participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, donde compartió la experiencia de Buenos Aires en el uso de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos.

Otro de los resultados destacados fue la adhesión de Buenos Aires a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la SEGIB. La propuesta busca reunir a ciudades con un legado histórico compartido para impulsar la preservación del patrimonio, la regeneración de los centros urbanos y el desarrollo de proyectos sostenibles con una visión de largo plazo.

Gracias a Su Majestad el rey Felipe VI por recibirnos en el Palacio de la Zarzuela. Fue un honor presentarle, junto a José Luis Martínez-Almeida y en nuestro carácter de copresidentes de la UCCI, la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, acompañados por alcaldes de distintas ciudades de la región. Con esta Declaración, llevamos a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el compromiso de nuestras ciudades. Iberoamérica es historia compartida, una comunidad que une a América Latina y Europa, con identidad propia y un peso estratégico cada vez mayor en el mundo. Tenemos una oportunidad histórica para proyectar nuestros valores como región de paz y consolidar la influencia a nivel global. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 19, 2026

A su turno, Pompeo sostuvo que “fue un valioso encuentro entre Su Majestad, el Rey Felipe VI, con el jefe de Gobierno y los alcaldes de la región. Hoy es importante seguir trabajando para que Iberoamérica esté más cerca, más unida en torno a los valores que compartimos. Buenos Aires y Madrid son dos grandes referentes de ese vínculo”, puntualizó Pompeo.

“Nuestros países deben seguir siendo un puente entre Europa y América para impulsar la cooperación política y las inversiones como herramientas para generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, finalizó.