Disparo accidental: un adolescente de 16 años mató a otro joven en Villa Pueyrredón

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía de la Ciudad, acusado de la muerte de otro joven, de 15 años, en el interior de la plaza de la Estación de Villa Pueyrredón, en la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

El Personal de la Comisaría Vecinal 12 B de la Policía de la Ciudad se dirigió a Condarco al 5200 por un menor de 16 años herido con un arma de fuego. Al encontrarse con la escena, se convocó al SAME que constató el fallecimiento en el lugar.

Según testigos, los menores se encontraban en la plaza y uno de ellos extrajo un arma de fuego que se disparó de manera accidental.

El arma fue secuestrada y el imputado fue detenido por la policía y puesto a disposición de la Justicia.

De acuerdo a las primeras informaciones preliminares, tras jugar al fútbol, uno sacó el arma para mostrarla y se escapó el tiro.