Julio Argentino Roca volvió al centro de la escena con un homenaje en el Congreso

Con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento del militar, político y estadista Julio Argentino Roca, el Congreso de la Nación se iluminó de azul.

Roca, quien falleció en 1914, ejerció la Presidencia de la Nación en dos mandatos (1880-1886 y 1898-1904) y de acuerdo a lo resaltado por el Senado “desempeñó un papel central en la consolidación territorial del Estado nacional, el trazado de sus fronteras estratégicas y la modernización de las instituciones republicanas”.

“Durante sus gobiernos se impulsaron medidas destinadas a la consolidación del Estado, entre ellas la federalización de Buenos Aires, la organización de los Territorios Nacionales y el fortalecimiento de las instituciones”, sumó la Cámara alta a través de un comunicado.

También se expandieron los ferrocarriles, los puertos, las líneas telegráficas y la educación pública, en el marco del crecimiento del modelo agroexportador y de la inmigración europea.

Con más de veinte años de trayectoria militar, participó de las batallas de Cepeda, Pavón y en la Guerra de la Triple Alianza. Como ministro de Guerra en 1879, planteó a Domingo Faustino Sarmiento la necesidad de profesionalizar el Ejército y subordinarlo a las instituciones republicanas, considerándolo pilar de una “sociedad civilizada”.