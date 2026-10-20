Avanza el proyecto para proteger los ingresos de los trabajadores estatales bonaerenses

La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense se reunió este lunes en el Salón Antonio Cafiero. El único proyecto tratado durante la reunión fue aprobado por unanimidad. Se trata de una iniciativa presentada por Sergio Berni (Fuerza Patria), que propone crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos.



Bajo la conducción de la presidenta del cuerpo, la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria), participaron de manera presencial Fernando Coronel, Mónica Macha y Sabrina Bastida (Fuerza Patria). De manera virtual, estuvieron Sergio Vargas (Unión y Libertad), Analía Balaudo y Luciano Olivera (La Libertad Avanza), Pablo Petrecca (PRO) y Roxana López (Fuerza Patria).

El proyecto establece que los descuentos derivados de obligaciones asumidas voluntariamente por los trabajadores estatales no podrán superar el 30 % de la remuneración neta protegida, con el objetivo de garantizar que al menos el 70 % del salario permanezca disponible.



Además, dispone que el ingreso efectivo no podrá ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.

La iniciativa también contempla la creación de un régimen de reordenamiento financiero de adhesión voluntaria para los agentes públicos que acumulen múltiples deudas y tengan dificultades para cumplir con sus compromisos.

La herramienta permitirá consolidar las obligaciones, ampliar los plazos de pago, reducir las tasas de interés y reemplazar varias cuotas por una única obligación compatible con los ingresos del trabajador.

Cabe mencionar que durante la reunión estuvo presente Alicia Muñiz, secretaria administrativa del bloque de Fuerza Patria, quien ya había participado del encuentro anterior de la comisión, cuando brindó detalles sobre los alcances de la propuesta. En aquella oportunidad, el proyecto había quedado en estudio.

Con la aprobación por unanimidad en comisión, la iniciativa avanzó en su tratamiento legislativo en el Senado bonaerense.