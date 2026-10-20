Ingrid Pelicori se adjudicó el ACE de Oro en la gran gala del teatro argentino

El Teatro El Nacional fue escenario este lunes de una nueva edición de los Premios ACE, uno de los reconocimientos más importantes de la escena teatral argentina. La Asociación de Cronistas del Espectáculo distinguió a las producciones, actuaciones y profesionales más destacados de la temporada 2025/2026, en una ceremonia que reunió a grandes figuras de la industria.

Ingrid Pelicori se consagró como la gran ganadora de la noche, con el esperado ACE de Oro, el máximo galardón de la premiación.

En la previa de la ceremonia, las celebridades desfilaron por la alfombra roja con propuestas que combinaron sofisticación, elegancia y originalidad. Entre estilos clásicos y apuestas más audaces, los looks de los protagonistas del teatro también se convirtieron en uno de los focos de atención de la noche.

La ceremonia estuvo conducida por Marcela Godoy y Marcelo Olivieri, quienes acompañaron la entrega de los premios en una velada dedicada a celebrar el talento y el trabajo de quienes dan vida a la actividad teatral argentina.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó con el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las personalidades del mundo teatral y del espectáculo que fallecieron durante el último año. La emoción se hizo presente cuando Julia Zenko interpretó “Honrar la vida”, en un homenaje que invitó al recuerdo y conmovió a los asistentes.

Una de las novedades de esta edición fue la entrega de premios especiales a la trayectoria, un reconocimiento que permitió homenajear las carreras de tres figuras fundamentales del espectáculo argentino.

El escenógrafo Jorge Ferrari recibió una distinción por su extensa labor y su aporte a la escena teatral. También fueron reconocidas las actrices Soledad Silveyra y Moria Casán, referentes de varias generaciones y protagonistas de una historia artística que trasciende el escenario.

Silveyra no pudo asistir personalmente a la ceremonia, pero se hizo presente a través de un mensaje en video.

Además, durante la velada se entregaron reconocimientos a SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, y a Marisé Monteiro y Nacho Medina, por su valioso aporte a la cultura. Juntos han construido un camino artístico muy valioso, con producciones como Patriotas, El Libertador, Los hombres de la Independencia y Sarmiento un hombre de dos mundos, acercando el teatro musical a públicos de distintas generaciones.

Como sucede cada año, la expectativa máxima estuvo reservada para el anuncio del ACE de Oro, la distinción más importante de la noche. A las 22.50, el galardón fue entregado a Ingrid Pelicori, que coronó así una noche de reconocimientos y celebraciones para el teatro argentino.

La nueva edición de los Premios ACE volvió a poner en primer plano el trabajo de actores, actrices, directores, autores, productores y técnicos, reafirmando la importancia de reconocer la diversidad y la vitalidad de la producción teatral nacional.

El jurado de los Premios ACE está integrado por la presidenta de la institución, Nora Lafón, y su vicepresidente, Carlos Abeijón. También lo conforman Adriana Schottlender, Alejo Álvarez Herrera, Mariano Casas Di Nardo, Catalina Dlugi, Mariano Conterarte, Cristina Durán, Daniel Sousa, Fernando Álvarez, Gustavo Lladós, Jorge Lafauci, Karim González, Laura Díaz Olmos, Lorena Peverengo, Luis Vázquez, Marcela Godoy, Marcelo Olivieri, Mónica Berman, Verónica Pagés, Marcelo Isse Moyano, Julia Bowland y Marita Otero.

Una vez más, los Premios ACE celebraron a quienes, desde distintas disciplinas, construyen día a día el presente y el futuro del teatro argentino.

Ganadores Premios ACE 2025-2026

▪ AUTOR/AUTORA: MARIANO PENSOTTI y GRUPO MAREA (La Obra)

▪ DRAMA Y/O COMEDIA DRAMÁTICA: LA OBRA

▪ ACTRIZ PROTAGÓNICA EN DRAMA Y/O COMEDIA DRAMÁTICA: JULIA CALVO (Misery)

▪ ACTOR PROTAGÓNICO EN DRAMA Y/O COMEDIA DRAMÁTICA: PAULO BRUNETTI (La niña sobre un altar)

▪ DIRECCIÓN DE DRAMA Y/O COMEDIA DRAMÁTICA: MARIANO PENSOTTI (La Obra)

▪ COMEDIA: BERLÍN, BERLÍN

▪ ACTRIZ EN COMEDIA: FERNANDA METILLI (Berlín, Berlín)

▪ ACTOR EN COMEDIA: DIEGO CAPUSOTTO (Tirria)

▪ DIRECTOR EN COMEDIA: CORINA FIORILLO (Berlín, Berlín)

▪ ACTRIZ O ACTOR DE REPARTO EN DRAMA Y/O COMEDIA: MERCEDES FRAILE (La niña sobre un altar)

▪ ACTUACIÓN EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE: LEONARDO SBARAGLIA (Los días perfectos)

▪ MUSICAL: HAIRSPRAY

▪ ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL: (empate) : ALEJANDRA RADANO (Hairspray) – ALEJANDRA PERLUSKY (Billy Elliot)

▪ ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL: FER DENTE (Company)

▪ DIRECCIÓN GENERAL DE MUSICAL/MUSIC HALL/CAFÉ CONCERT: FER DENTE (Hairspray)

▪ DIRECCIÓN MUSICAL: GABY GOLDMAN (Billy Elliot)

▪ MUSIC HALL/CAFÉ CONCERT: THE OPERA LOCOS

▪ ESPECTÁCULO DE HUMOR: LLEGAMOS TARDE (Ariel Tarico y David Rotemberg)

▪ OBRA EN TEATRO ALTERNATIVO: LA MUERTE DE UN VIAJANTE

▪ ACTUACIÓN FEMENINA EN TEATRO ALTERNATIVO: INGRID PELLICORI (La muerte de un viajante)

▪ ACTUACIÓN MASCULINA EN TEATRO ALTERNATIVO: ALEJANDRO AWADA (La muerte de un viajante)

▪ DIRECCIÓN EN TEATRO ALTERNATIVO: DANIEL MARCOVE (La muerte de un viajante)

▪ COREOGRAFÍA: VANESA GARCÍA MILLÁN (Hairspray)

▪ INFANTIL: LA FLAUTA MÁGICA (dirección de Gerardo Hochman)

▪ MÚSICA ORIGINAL: MARTIN BIANCHEDI (Misery)

▪ ESCENOGRAFÍA: MARIANA TIRANTTE (La Obra)

▪ ILUMINACIÓN: DAVID SELDES (Company)

▪ SONIDO: GASTON BRISKY (Hairspray)

▪ VESTUARIO: STELLA MARIS MÜLLER (Anastasia)

▪ REVELACIÓN FEMENINA Y/O MASCULINA: DAMIAN BETULAR (Hairspray)

▪ PRODUCCION: CLUB MEDIA y OLGA (Hairspray)

▪ ACE DE ORO: INGRID PELICORI.

