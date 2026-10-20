Cajera infiel en supermecado de La Plata: desvió pagos a un QR propio, compró un auto y viajó a Brasil

Una cajera de 26 años fue denunciada por la dueña de un supermercado ubicado en calle 15 entre 39 y 40, en pleno macrocentro de La Plata, acusada de desviar a una cuenta personal los pagos de los clientes mediante un código QR que colocaba sobre el del comercio.

Según la denunciante, la muchacha se habría quedado con entre $ 300.000 y $ 400.000 diarios desde el 21 de agosto hasta el 16 de octubre, cuando fue descubierta, con un botín acumulado superior a los 15 millones de pesos.

Vale indicar que la trabajadora había ingresado al supermercado en abril de este año y su modus operandi consistía en colocar todos los días un código QR propio sobre el que utilizaba el negocio. Así las cosas, los clientes creían que estaban pagando sus compras al supermercado, pero el dinero iba a parar a la cuenta personal de la empleada.

En la denuncia también consta que, durante el período investigado, la cajera compró un auto y se fue una semana de vacaciones a Brasil, por lo que la Justicia deberá determinar si esas operaciones tienen relación con el presunto desvío de dinero.

Según el relato de la propietaria, la maniobra habría comenzado el 21 de agosto y continuado hasta el 16 de octubre, cuando sorprendieron a la empleada colocando el código QR sobre el del comercio.

La denunciante sostuvo que la joven también eliminaba del sistema los productos que registraba en la caja, una práctica que habría permitido ocultar las diferencias entre las ventas realizadas y el dinero efectivamente ingresado al supermercado.

El mecanismo denunciado consistía en modificar el destinatario de los pagos electrónicos sin que los clientes lo advirtieran. Al escanear el código, los compradores realizaban la transferencia convencidos de que estaban abonando al establecimiento.

Entre los elementos aportados en la demanda, figura el código QR que, según la acusación, utilizaba la empleada para recibir los pagos. La comerciante también aseguró contar con grabaciones de video que permitirían reconstruir lo ocurrido.

Resta precisar que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón, que deberá analizar las pruebas y establecer el alcance de las operaciones denunciadas.

Por el momento, no se informó que la joven haya sido detenida ni que exista una imputación formal, en tasnto que la denuncia se encuentra bajo investigación y las acusaciones todavía no fueron acreditadas judicialmente.