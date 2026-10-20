Asaltan al hermano de la exjueza Makintach en un country de Beccar: Huyeron en su camioneta

El hermano de la exjueza Julieta Makintach, destituida por el escándalo judicial por la filmación del juicio por la muerte de Diego Maradona, fue víctima de un violento asalto en un barrio cerrado de Beccar, partido de San Isidro.

En concreto, tres delincuentes ingresaron a su vivienda, le robaron dinero y objetos de valor y lo obligaron a subir a su camioneta, en la que escaparon hasta abandonarlo a pocas cuadras.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el complejo Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500. La secuencia quedó bajo investigación judicial, especialmente por un hecho previo que generó interrogantes: horas antes del asalto, la seguridad privada del barrio había impedido el ingreso de efectivos policiales que buscaban a sospechosos que se desplazaban por los techos de viviendas cercanas.

Todo comenzó alrededor de las 2.30, cuando una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 llamó al 911 para advertir que escuchaba pasos sobre los techos de las propiedades. Ante la alerta, efectivos de un móvil municipal y del Comando de Patrullas desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos y revisaron las viviendas linderas.

Durante la inspección, los agentes encontraron un bolso con un crique sobre el techo de la casa de la denunciante, elemento que fue secuestrado como evidencia.

Los investigadores sospecharon que los intrusos podrían haber escapado por los techos hacia el barrio cerrado contiguo. Sin embargo, cuando solicitaron autorización para ingresar al predio, el personal de seguridad privada les negó el acceso. Sin poder continuar con la búsqueda dentro del complejo, los efectivos finalizaron el operativo y mantuvieron recorridas preventivas por la zona.

El asalto y el robo de dinero y objetos de valor

A las 3.34, tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la vivienda de Tomás Makintach. Según fuentes vinculadas a la investigación, permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior de la propiedad.

Los asaltantes se apoderaron de 1.000 dólares en efectivo, un teléfono Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. Además, realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima.

También se llevaron los dos juegos de llaves de un Honda Civic estacionado sobre la calle Guido. Durante el episodio, el hombre no habría sido golpeado ni atado, de acuerdo con la información difundida por fuentes cercanas a la causa.

Tras concretar el robo, los delincuentes obligaron a la víctima a subir a su Ford Kuga y lo forzaron a conducir para sacarlos del lugar. En este punto, otro aspecto quedó bajo análisis: la seguridad privada permitió que el vehículo abandonara el barrio cerrado sin inconvenientes, pese a que poco antes había impedido el ingreso de la Policía.

Los asaltantes circularon por Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, abandonaron la camioneta y escaparon a pie en dirección al barrio San Cayetano, en Beccar. Fue allí donde la víctima logró salir del vehículo.

Los autores serían tres jóvenes de entre 18 y 25 años que portaban un cuchillo. Por el momento, no está confirmado que sean las mismas personas que habían sido buscadas por la Policía durante el primer operativo.

La Fiscalía y la Comisaría 11ª de San Isidro intervienen en la investigación. Fuentes judiciales señalaron que existen cámaras de seguridad tanto en las inmediaciones del lugar del asalto como a lo largo del recorrido de fuga, y que las imágenes fueron aportadas a la causa para intentar identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos.

La actuación de la seguridad privada del barrio cerrado también quedó bajo la lupa de los investigadores, debido a la secuencia de los hechos y a las circunstancias en las que se produjo tanto la negativa de acceso a los efectivos como la posterior salida de los asaltantes.