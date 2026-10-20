No funciona ninguna línea del subte: metrodelegados detenidos por “afectar el servicio”

La Justicia dispuso la detención de gremialistas por afectar el servicio del subte, que fue declarado esencial en junio pasado por el Gobierno de Jorge Macri, entre ellos al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia por agredir a la Policía.

Este martes en horas de la mañana, en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, el empleado de Emova y metrodelegado Sebastián Carrizo, abrió -como protesta gremial- una puerta de emergencia para que los usuarios pasen sin abonar el pasaje, debido a una sanción aplicada a otro empleado.

Ante la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del gremialista por desobediencia. Sin embargo, cuando la policía quiso detener a Carrizo, intervinieron dos delegados, el dirigente político de izquierda Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes.

Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estacion Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio. https://t.co/ZcK6SAfjnh — Claudio Dellecarbonara (@Claubonara) October 20, 2026

Carrizo se atrincheró en una oficina, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes.

Intimación

Ante la paralización total de la red de subte y Premetro, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad dictó la Resolución 1201/SECTE/26 que intima a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios, conforme al Decreto N.º 230/26.

La medida exige asegurar una cobertura mínima del 50 % en cada línea y requiere a las partes adoptar e informar de manera inmediata las medidas necesarias para su cumplimiento.

El Gobierno de la Ciudad exigió “el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”.

“Va preso, sin vueltas”

En este marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exclamó: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 20, 2026

“El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, sentenció no sin antes de blandir su habitual muletilla: “Ley y orden”.