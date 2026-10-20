El ramal Tigre de la Línea Mitre estará interrumpido el 24 y 25 de octubre

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, y los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las terminales bonaerenses por obras de renovación integral de la infraestructura de vías, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria.

Según se informó oficialmente, hasta el día de hoy, se han renovado más de 35 kilómetros de vías en el ramal Tigre de la Línea Mitre y 38 de los 47 kilómetros del tercer riel.

Durante el fin de semana se realizará el recambio de dos aparatos de vía (ADV), dispositivos clave que permiten a las formaciones cambiar de carril. Estas tareas “resultan fundamentales para incrementar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio”. Debido a que su ejecución requiere más tiempo que las ventanas nocturnas habituales, se dispuso el fin de semana para llevarla a cabo.

Durante el corte se realizarán intervenciones urgentes y simultáneas en tres sectores de la traza. En las cercanías de la estación Olivos se trabajará en el recambio del enlace Norte, como así también se renovarán alcantarillas entre Besares y Ramallo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, en la cercanía de la estación San Fernando se realizará el recambio del enlace Sur.

El reacondicionamiento de los tendidos se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno nacional, y responde a un objetivo operativo: reducir afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición.

Hasta el momento se han renovado integralmente 35 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y 4 aparatos de vías.

Trabajos indispensables en el ramal Tigre

Si bien ya se avanzó en más de un 80 % en la renovación integral de las vías en el ramal Tigre, es urgente darle continuidad a los trabajos. Todavía quedan tramos con rieles y durmientes muy deteriorados y con más de 40 años de antigüedad.

Debido a estas afectaciones, los trenes deben circular a velocidad precautoria en esos sectores, lo que provoca demoras y cancelaciones en el servicio.

Las tareas de renovación integral del tendido de vías contempla: la readecuación total de los 40 kilómetros de vía -entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense-; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes y alcantarillas.