IV Festival en Defensa de la Ciencia Soberana y la Educación Pública en La Plata

El sábado 24 de octubre, de 14 a 19 horas, se realizará el IV Festival en Defensa de la Ciencia Soberana y la Educación Pública en la Plaza y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51, La Plata).

Luego de tres encuentros realizados en 2024 y 2025, tanto en este espacio como en el Paseo del Bosque, el Festival vuelve a convocar a la comunidad para visibilizar el trabajo que se desarrolla en el sistema científico, tecnológico y educativo, y expresar la preocupación frente al desfinanciamiento de las universidades públicas y del sistema científico y tecnológico nacional.

Se trata de un Festival avalado institucionalmente (UNLP, UTN, CONICET La Plata, CICPba) y declarado de Interés Legislativo por los Concejos Deliberantes de La Plata, Berisso y Ensenada que busca difundir la importancia de contar con políticas públicas que garanticen las condiciones necesarias para investigar, enseñar, producir conocimiento, desarrollar tecnologías y democratizar el acceso al conocimiento científico y cultural de nuestro país.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán recorrer cientos de stands participativos que buscarán poner en diálogo con la comunidad el trabajo científico, educativo, extensionista, tecnológico y cultural desarrollado por estudiantes, docentes, no docentes, comunicadores/as, artistas, tecnólogos/as y científicos/as.

La coordinación general del evento está a cargo de la Dirección de Promoción de la Cultura Científica perteneciente a la Secretaría General de la UNLP, en articulación con diversas instituciones de la región.