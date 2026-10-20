Luis Ziembrowski y Daniel Aráoz protagonizan “Esperando a Godot” en el Alvear

El Complejo Teatral de Buenos Aires dará a conocer este sábado 24 de octubre una nueva versión de Esperando a Godot de Samuel Beckett, el clásico indiscutido del teatro en el siglo XX, con dirección de la dramaturga y directora española Helena Pimenta y un elenco notable que integran Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo.

Helena Pimenta, quien cuenta con una trayectoria de más de cincuenta espectáculos y fue la primera mujer en liderar la Compañía Nacional de Teatro Clásico de su país, regresa a Buenos Aires donde en 2013 presentó una recordada puesta de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca en el Teatro San Martín.

“Montar Esperando a Godot en Buenos Aires es un sueño cumplido que dialoga con el presente, pues sus jirones de vida de los años 50 le hablan al mundo de hoy. Beckett apela a que el ser humano no se deje destruir, usando la combinación de gravedad y humor para resistir al dolor”, pondera la directora.

El espectáculo -de 120 minutos- se presentará en el Teatro Presidente Alvear (Avenida Corrientes 1659) de miércoles a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Localidades: platea $ 32.000, pullman $ 26.000, tertulia $ 23.000 y miércoles $ 23.000.

Elenco de lujo

La producción cuenta con las actuaciones de destacados referentes de la escena local como Daniel Aráoz (Estragón) quien manifestó su entusiasmo por encarar este clásico: “Este teatro es una maravilla y hacer una obra de Beckett, que es muy ‘fuertona’, porque por momentos es insoportable, pero es una metáfora de la realidad y del mundo”.

Por su parte, Luis Ziembrowski (Vladimir) se mostró desafiado por el proyecto, asumiendo que, cuando se trata del teatro del autor irlandés, “siempre implica iniciar un camino que nunca se sabe cómo va a terminar”.

Osvaldo Santoro (Pozzo) y Pablo Seijo (Lucky) completan el elenco de este clásico contemporáneo que finalmente pudo concretarse tras un largo proceso de planificación y coordinación institucional.

El equipo de este montaje está integrado por José Tomé (dirección de arte), Julieta Abriola (colaboración artística), Vanesa Abramovich (escenografía y vestuario), David Seldes (iluminación), Juan Pablo Galimberti (video), Nahuel Martínez y Miguel Álvarez (sonido) y Damián Malvacio (asesor de movimiento).

Sinopsis

Dos vagabundos, Vladimir y Estragón, acuden al atardecer al lugar donde se han dado cita con un tal Godot de quien depende su futuro inmediato. Mientras esperan con impaciencia al misterioso personaje, rellenan los silencios con palabras, juegan, reciben a otros caminantes que les sorprenden y nos sorprenden.

En este no lugar, palabras, situaciones y personajes expresan con gran sabiduría algunas de las grandes preguntas de la humanidad: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Quién la escribe? ¿Y quién escribe nuestros sueños?

Con esta obra especialmente teatral que supuso una revolución en el teatro universal, Beckett, el gran dramaturgo de mediados del siglo XX, nos conduce mediante la risa y lo serio a través de una experiencia humana de lucidez, confusión, dolor, amor, amistad y resistencia.

Teatro del Absurdo

Escrita por Samuel Beckett entre 1948 y 1949, y estrenada en París en 1953, Esperando a Godot transformó de manera radical la dramaturgia del siglo XX al romper con el naturalismo literal e inaugurar el llamado Teatro del Absurdo. Cuando despojó el escenario de artificios y redujo la acción a la perseverante espera de dos figuras, Beckett devolvió al teatro sus raíces metafóricas, creando una obra maestra de resonancia universal.

Desde entonces, Esperando a Godot fue montada por algunos de los directores más influyentes del teatro del mundo, comenzando por Roger Blin, quien estuvo a cargo del estreno mundial de 1953, y el propio Beckett, quien dirigió una puesta emblemática en el Schiller Theater de Berlín en 1975.

En el escenario anglosajón destacan Peter Hall, pionero del estreno en inglés en Londres en 1955, Herbert Berghof, responsable del debut en Broadway en 1956, y Walter Asmus, cercano asistente de Beckett que difundió sus notas de dirección junto al Gate Theatre de Dublín.

Asimismo, cineastas e intelectuales de renombre aportaron miradas memorables, como Mike Nichols al reunir a Robin Williams y Steve Martin en el Lincoln Center en 1988, y la pensadora Susan Sontag, quien en 1993 dirigió la obra a la luz de las velas en una Sarajevo sitiada por la guerra.

La pieza contó también con versiones comprometidas e innovadoras como las de Otomar Krejča en el Festival de Avignon, Donald Howarth con un elenco multirracial en la Sudáfrica del apartheid e Ilan Ronen con una aclamada versión bilingüe en Israel.

En las producciones más recientes sobresalen los trabajos de Sean Mathias en el West End y Broadway con los consagrados actores británicos Sir Ian McKellen (Estragón) y Sir Patrick Stewart (Vladimir), James Macdonald en Londres y Jamie Lloyd en el revival neoyorquino protagonizado por Keanu Reeves y Alex Winter.

Finalmente, en el mundo hispanohablante destaca el argentino Jorge Petraglia, director del histórico primer estreno en Sudamérica de Esperando a Godot, en 1956, en la Casa de Mendoza (ubicada en la calle Florida al 700 de Buenos Aires), protagonizado por Leal Rey (Vladimir), Roberto Villanueva (Estragón), Nodier Lucio (Lucky) y Ricardo Petraglia (Pozzo).