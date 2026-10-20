Más de 10 cuadras de fila en Ezeiza para conseguir trabajo en una distribuidora

Una impactante postal del panorama socioeconómico se registró en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde miles de personas formaron una fila de más de 10 cuadras con la esperanza de entregar su currículum vitae y postularse a una búsqueda laboral de tan solo 40 puestos de trabajo.

La masiva convocatoria fue impulsada por la firma Cabaña Santa Marta, un supermercado y distribuidora mayorista de alimentos que planifica la inauguración de su quinta sucursal a mediados de noviembre en un predio ubicado sobre la calle Reconquista al 500, a pocos metros de la Ruta 205 y la intersección con Sargento Cabral.

Para intentar asegurarse un lugar entre los primeros de la fila, muchos de los aspirantes acamparon e hicieron guardia en el lugar desde la noche anterior y las primeras horas de la madrugada.

Cómo fue el operativo de recepción de currículums

La compañía había anunciado la búsqueda laboral a través de sus redes sociales, citando a los interesados a presentarse a partir de las 8 de la mañana con documento de identidad, CV impreso y un formulario de inscripción digital. Ante la dificultad de muchos postulantes para completar el registro en línea, la firma sumó planillas en papel para ser completadas de forma presencial.

#Inflación 💰📊 INDEC: una familia necesita más de $1,6 millones mensuales para no ser pobre El costo de vida sigue presionando sobre los ingresos de los hogares argentinos. Según los últimos datos del INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.632.505 durante septiembre de 2026 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que requirió $ 738.690 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y evitar la indigencia. 📌 Línea de pobreza: la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $ 1.632.505 para una familia tipo, con un incremento del 1,7 % respecto de agosto. 📌 Línea de indigencia: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en $ 738.690 para el mismo grupo familiar, también con una suba mensual del 1,7 %. 📌 Aumentos acumulados: en los primeros nueve meses de 2026, la canasta total aumentó 24,7 %, mientras que la alimentaria registró un incremento del 25,3 %. 📌 Comparación interanual: en los últimos doce meses, la CBT se encareció 38,7 % y la CBA trepó un 40 %, cifras superiores a la inflación general del período. 💶💷 El informe oficial también precisó que una persona necesitó $ 528.319 mensuales para superar la línea de pobreza y $ 239.058 para no ser considerada indigente. 🛒 Los nuevos datos se conocieron junto con la inflación de septiembre, que fue del 1,9 % y acumuló 23,6 % en lo que va del año. Aunque ambas canastas aumentaron menos que el índice general durante el último mes, sus incrementos acumulados e interanuales fueron superiores. 👉 https://t.co/twrQObXESx 💬 ¿Considerás que los ingresos de una familia trabajadora alcanzan actualmente para cubrir los gastos básicos? #INDEC #CanastaBasica #Pobreza #EconomiaArgentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2026

Con el objetivo de agilizar la atención de los vecinos llegados de distintos puntos de la zona sur del conurbano, la distribuidora desplegó un operativo con 12 mesas de entrevistadores, encargados de realizar un primer filtro rápido de las solicitudes.

Puestos disponibles y requisitos

La búsqueda convocó a perfiles variados con distintos niveles de formación y experiencia laboral previa, abarcando diversas áreas operativas de la futura sucursal:

Puestos a cubrir: Atención al público, fiambrería, línea de cajas, depósito, tareas de carga y descarga, limpieza, mantenimiento y encargados de sector.

Requisitos: El único requisito indispensable informado por la empresa fue ser mayor de 18 años, un criterio amplio que atrajo desde jóvenes en busca de su primer empleo hasta adultos mayores desempleados.

Los anuncios publicados previamente en las redes de la empresa no precisaban los montos salariales o condiciones definitivas de contratación, factores que terminaron alimentando la masiva concurrencia que rodeó varias manzanas de Ezeiza.