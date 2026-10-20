martes 20 de octubre de 2026 - Edición Nº4595

Economía | 20 oct 2026

BÚSQUEDA LABORAL

Más de 10 cuadras de fila en Ezeiza para conseguir trabajo en una distribuidora

Una multitud se agolpó desde la madrugada en la calle Reconquista para participar de la convocatoria de Cabaña Santa Marta, que abrirá una nueva sucursal a mediados de noviembre. La empresa busca cubrir 40 puestos vacantes.

Clima de época.
TAGS: TRABAJO, EMPLEO, EZEIZA, CONURBANO, DISTRIBUIDORA, CABAñA SANTA MARTA

Una impactante postal del panorama socioeconómico se registró en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde miles de personas formaron una fila de más de 10 cuadras con la esperanza de entregar su currículum vitae y postularse a una búsqueda laboral de tan solo 40 puestos de trabajo.

La masiva convocatoria fue impulsada por la firma Cabaña Santa Marta, un supermercado y distribuidora mayorista de alimentos que planifica la inauguración de su quinta sucursal a mediados de noviembre en un predio ubicado sobre la calle Reconquista al 500, a pocos metros de la Ruta 205 y la intersección con Sargento Cabral.

Para intentar asegurarse un lugar entre los primeros de la fila, muchos de los aspirantes acamparon e hicieron guardia en el lugar desde la noche anterior y las primeras horas de la madrugada.

Cómo fue el operativo de recepción de currículums

La compañía había anunciado la búsqueda laboral a través de sus redes sociales, citando a los interesados a presentarse a partir de las 8 de la mañana con documento de identidad, CV impreso y un formulario de inscripción digital. Ante la dificultad de muchos postulantes para completar el registro en línea, la firma sumó planillas en papel para ser completadas de forma presencial.

Con el objetivo de agilizar la atención de los vecinos llegados de distintos puntos de la zona sur del conurbano, la distribuidora desplegó un operativo con 12 mesas de entrevistadores, encargados de realizar un primer filtro rápido de las solicitudes.

Puestos disponibles y requisitos

La búsqueda convocó a perfiles variados con distintos niveles de formación y experiencia laboral previa, abarcando diversas áreas operativas de la futura sucursal:

  • Puestos a cubrir: Atención al público, fiambrería, línea de cajas, depósito, tareas de carga y descarga, limpieza, mantenimiento y encargados de sector.

  • Requisitos: El único requisito indispensable informado por la empresa fue ser mayor de 18 años, un criterio amplio que atrajo desde jóvenes en busca de su primer empleo hasta adultos mayores desempleados.

Los anuncios publicados previamente en las redes de la empresa no precisaban los montos salariales o condiciones definitivas de contratación, factores que terminaron alimentando la masiva concurrencia que rodeó varias manzanas de Ezeiza.

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