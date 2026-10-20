Escándalo en el Congreso: un peronista y un libertario casi terminan a las piñas

Un verdadero escándalo se desató este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el debate por los fondos para las universidades dentro del Presupuesto 2027 casi termina en una batalla campal.

Los protagonistas del violento episodio fueron el diputado peronista Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y el legislador Andrés Leone (La Libertad Avanza), quienes tuvieron que ser separados físicamente por otros diputados para evitar que terminaran a las piñas.

Diputados. El "pelado" (nadie sabe el nombre del diputado libertario) y Castagneto CASI se van a las manos. https://t.co/oYa1eNXAeU — Déborah de Urieta (@ddeurieta) October 20, 2026

Insultos, reclamos y la invitación a pelear afuera

La discusión se venía caldeando durante las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cruzadas por chicanas y gritos de ambos lados. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió durante la intervención del diputado Esteban Paulón.

En ese momento, Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado con un grave término ("hijo de puta") y de burlarse en la cara de los legisladores opositores.

Indignado, el ex titular de la AFIP se levantó de su banca, cruzó hacia el sector del oficialismo y fue a buscar directamente a Leone para invitarlo a pelear fuera de la sala. El diputado libertario se puso de pie al instante para negar los insultos y le gritó en la cara: "¿Yo te toqué a vos? ¡No te puteé!".

"Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles. Acá no se habla así, enseñale a la gente de tu bloque que sean educados", le recriminó Castagneto a viva voz a la bancada oficialista.

Tuvieron que separarlos para evitar los golpes

La tensión llegó a tal punto que varios legisladores de distintas fuerzas políticas —entre ellos Lisandro Almirón, Mario Manrique, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet— tuvieron que interponerse físicamente entre ambos para frenar los empujones y evitar una agresión directa.

El presidente de la comisión, José Luis "Bertie" Benegas Lynch, intervino a los gritos para exigir orden y lograr que Castagneto retornara a su banca. Tras varios minutos de máxima tensión e interrupciones, la reunión pudo reanudar su temario.