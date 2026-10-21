Desde España, Milei prometió “crecimiento como nunca se ha visto en la historia argentina”

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que “la decadencia no es un destino, sino una elección” y destacó los resultados de su gestión, al exponer ante empresarios e inversores en Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Durante su exposición, el mandatario resaltó “el legado de amor por los valores, por las ideas y por la libertad en sus múltiples formas” heredado de España y agradeció la recepción de los argentinos que emigraron a ese país. “Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos quieran regresar a su hogar”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que “mientras que con el gobierno de la condenada presidiaria cerca del 45 % de los jóvenes se querían ir de la Argentina, con Macri trepó al 55 %, con Alberto Fernández superaba el 70 % y hoy esa cifra se redujo a 25 % y sigue en caída, así es que estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”.

En otro tramo de su mensaje, Milei convocó a los liberales a involucrarse en la política y cuestionó las ideas socialistas. “No hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder”, aseguró. Asimismo, advirtió que Occidente enfrenta “un problema demográfico grave” y sostuvo que “ese problema no puede ser solucionado importando ciudadanos”.

En materia económica, destacó que, durante los primeros treinta meses de gestión, “le devolvimos a los argentinos cerca de 20 puntos del PBI”. Indicó que la Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera y que la deuda, en términos de PBI consolidado, se redujo del 100 al 39 por ciento.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Nueva Economía Forum 2026, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. https://t.co/TwmNG6UvQK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

Además, anticipó que “una vez que se tranquilice el contexto internacional y que los argentinos validen este rumbo, el país se convertirá en investment grade y va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia argentina”.

Por último, el mandatario remarcó que “hoy Argentina es la prueba de que luchar contra la decadencia rinde sus frutos” y expresó su deseo de que la experiencia argentina sirva de referencia para otros países.

“Queremos que nuestra reconstrucción sea la hoja de ruta para la reconstrucción de Occidente. Por eso, queremos mostrarles que la decadencia no es un destino, sino una elección”, concluyó.