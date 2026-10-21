Autorizaron a una nueva aerolínea para operar vuelos entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba

Mediante la Disposición 28/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó a Buenos Aires International Airlines S.A., conocida como Joy Airline, a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en las rutas San Salvador de Jujuy–Buenos Aires y San Salvador de Jujuy–Córdoba, en ambos sentidos.

La medida contempla la posibilidad de alterar u omitir escalas y habilita a la compañía a desarrollar sus operaciones en ambas rutas.

La nueva aerolínea iniciará sus operaciones regulares el 4 de noviembre, con siete frecuencias semanales en la ruta Jujuy–Córdoba y 12 frecuencias semanales entre Jujuy y el Aeroparque Jorge Newbery. Para prestar estos servicios utilizará aeronaves con capacidad para 50 pasajeros.

Además, la empresa proyecta comenzar sus operaciones chárter el 27 de octubre, con vuelos destinados al traslado de delegaciones deportivas y al turismo vacacional.

La compañía apuesta a un modelo de posicionamiento premium con una propuesta que busca diferenciarse a través de la calidad del servicio y la comodidad de los pasajeros, en lugar de competir principalmente por precio.

Según se destacó desde la Casa Rosada, “la autorización se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional, orientada a promover una mayor competencia en el mercado aerocomercial, facilitar el ingreso de nuevos operadores y la apertura de rutas, y ampliar las alternativas de conectividad para pasajeros y cargas”.