Juan Pablo Juárez va a Uruguay por más conquistas en atletismo

Por Pedro Noel Romero

Juan Pablo Juárez no deja de sorprendernos. Ganó todo como deportista convencional, hoy sigue cosechando laureles como deportistas trasplantado. El atleta tucumano, oriundo de Simoca,viaja este miércoles a Uruguay con la delegación argentina que nos representará en los primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados.

La cita es desde este miércoles 21 hasta el 25 de octubre, con tres sedes: Maldonado, San Carlos y Punta del Este.

Vale destacar que participarán en este evento, 140 atletas de 10 países de América para celebrar la vida y promover la donación de órganos.

“Competiré en atletismo en las pruebas de 1500, 5000 y 10 mil metros pista”, señaló ante ANDigital Juan Pablo, quien como atleta convencional ganó todo, desde las tradicionales Fiestas Mayas que transmitía en los años 80 José María Muñoz en Radio Rivadavia (ganó seis ediciones); hasta el título de campeón sudamericano de 10.000 metros en 1987. Además, fue campeón nacional en carreras de pista y ruta.

“Nunca me daré por vencido”

Tras superar una leucemia y recibir un trasplante de médula ósea en 1998, desarrolló una destacada trayectoria internacional como deportista trasplantado, obteniendo múltiples medallas y récords mundiales en competiciones para atletas trasplantados.

Es considerado una de las principales figuras históricas del atletismo tucumano y se ubicó entre los mejores fondistas argentinos de su generación.

Quien esto escribe, tuvo la enorme satisfacción de compartir con Juan Pablo la representación de Boca Juniors.

Vivimos unos meses en La Candela (San Justo) compartiendo la pieza con el ‘Torito’ Sergio Genaro, arquero suplente de Hugo Orlando Gatti; nuestro entrenador era Alberto Góngora, padre de la múltiple campeona -mediofondista- Mariel Liliana Góngora.

Juan Pablo y Mariel ganaban todo lo que corrían. yo, fui al Podio por mi tercer puesto en el Maratón Adidas de la República ¿El primero? Rubén Huerga (25 de Mayo, provincia de Buenos Aires); segundo, el mendocino Roberto Jofre.