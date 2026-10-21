Escapaba de la Policía y fue hallado gracias a las cámaras: estaba escondido bajo un auto en Lugano

La Policía de la Ciudad, con el apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), detuvo en el barrio de Villa Lugano a un delincuente de 36 años, domiciliado en provincia de Buenos Aires, con antecedentes por usurpación, robo y hurto, y que además tenía un pedido de captura vigente por robo, que había ingresado a una vivienda con intenciones de robo y en su huida se escondió debajo de un auto.

Personal de la Comisaría Vecinal 8C fue alertado por una mujer que se encontraba en su domicilio de la calle Unanué al 6500 y había observado a un hombre en el interior de la vivienda.

Al llegar al lugar, los efectivos realizaron un cerrojo con apoyo de los operadores del CMU, quienes efectuaron el seguimiento mediante las cámaras ubicadas en las inmediaciones.

De esta manera, los policías localizaron al delincuente cuando intentaba esconderse debajo de un auto particular estacionado en Barros Pasos al 6600, donde fue reducido y detenido.

Según manifestó la damnificada, momentos antes el ladrón había ingresado al patio delantero mediante la modalidad de escalamiento y desprendido un extractor de aire que se encontraba amurado a la pared. Luego ingresó a la vivienda, donde fue sorprendido por la mujer y escapó a la carrera ante sus gritos de auxilio.

Al consultar sus antecedentes, se constató que el detenido registraba por usurpación, tentativa de robo en 2022 y 2026, además de otros registros por robo y hurto, y que poseía un pedido de captura vigente desde 2023, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 por robo.

Resta informar que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Pablo Rechino, dispuso adoptar el procedimiento de flagrancia y avaló la detención.