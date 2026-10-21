Boca finalista de la Copa Sudamericana: ¿Cuánto cuesta un paquete a Barranquilla?

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana, a disputarse el sábado 21 de noviembre en Colombia, muestra cómo un acontecimiento deportivo puede transformar la demanda turística en cuestión de horas.

🇦🇷🏆 La CONMEBOL #Sudamericana tiene a su primer finalista: @BocaJrsOficial #LaGranConquista https://t.co/aXlnH2TZ23 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 21, 2026

Tras la confirmación del partido, en una plataforma líder registraron un crecimiento del 800 % en las búsquedas hacia Barranquilla -sede del choque decisivo- durante los últimos 9 días, en comparación con el mismo período del año anterior.

Para quienes planean acompañar a su equipo, los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y traslados ofrecen una alternativa para simplificar la organización del viaje y ahorrar hasta un 30 % frente a la contratación de cada servicio por separado.

Además, Despegar ofrece opciones de pago en pesos y dólares, así como la posibilidad de combinar hasta tres medios de pago en una misma transacción.

¡PAREDES! 🔥 Un viaje directo a la Final de la CONMEBOL #Sudamericana 🔵🟡 https://t.co/BmXiAzZVao — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 21, 2026

Ante estos picos de demanda, planificar con anticipación es clave para acceder a más alternativas de vuelos y alojamiento. Así, el turismo deportivo no solo moviliza a miles de fanáticos, sino que también genera nuevas oportunidades para los destinos y para toda la cadena de valor turística.

Propuestas de paquetes

Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $ 2.452.297. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona.

Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $ 2.509.222. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con terraza y estacionamiento limitado. Precio por persona.

Barranquilla: Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $ 2.524.276. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno americano, gimnasio, servicio de spa, jardín, terraza y estacionamiento gratis. Precio por persona.