miércoles 21 de octubre de 2026 - Edición Nº4596

Deportes | 21 oct 2026

Fútbol

Boca finalista de la Copa Sudamericana: ¿Cuánto cuesta un paquete a Barranquilla?

Tras la confirmación del partido, en una plataforma líder registraron un crecimiento del 800 % en las búsquedas hacia la ciudad colombiana. El combo contempla vuelo, alojamiento y traslados.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sede del choque del 21 de noviembre.

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana, a disputarse el sábado 21 de noviembre en Colombia, muestra cómo un acontecimiento deportivo puede transformar la demanda turística en cuestión de horas.

Tras la confirmación del partido, en una plataforma líder registraron un crecimiento del 800 % en las búsquedas hacia Barranquilla -sede del choque decisivo- durante los últimos 9 días, en comparación con el mismo período del año anterior.

Para quienes planean acompañar a su equipo, los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y traslados ofrecen una alternativa para simplificar la organización del viaje y ahorrar hasta un 30 % frente a la contratación de cada servicio por separado.

Además, Despegar ofrece opciones de pago en pesos y dólares, así como la posibilidad de combinar hasta tres medios de pago en una misma transacción.

Ante estos picos de demanda, planificar con anticipación es clave para acceder a más alternativas de vuelos y alojamiento. Así, el turismo deportivo no solo moviliza a miles de fanáticos, sino que también genera nuevas oportunidades para los destinos y para toda la cadena de valor turística.

Propuestas de paquetes

Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $ 2.452.297. Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona.

Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $ 2.509.222. Incluye vuelo con dos escalas de ida  y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con terraza y estacionamiento limitado. Precio por persona.

Barranquilla: Paquete de viaje por 3 noches en noviembre (del 19 al 23) a $ 2.524.276. Incluye vuelo con dos escalas de ida  y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno americano, gimnasio, servicio de spa, jardín, terraza y estacionamiento gratis. Precio por persona.

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