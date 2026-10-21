Fútbol mixto, amor y deseo: estrena “Hola, Vero” en Patio de Actores

En noviembre estrena Hola, Vero, una obra inspirada en el poema “Aguante” de Ioshua que cruza el fútbol con una historia de amor entre dos personas que no se animan. El elenco está integrado por Jowy Sztryk, Federico Sorrentino, Azu Monier y Joaquín Vazquez Pol.

Con funciones los domingos a las 18 horas en Patio de Actores, la obra escrita y dirigida por Ariel Dabbah (Crudo, el primer musical metalero argentino) sienta al público en la tribuna y le da cuerpo y voz a lo que sus protagonistas callan. Son solo cuatro funciones.

Juan es jardinero en parques y plazas. Vero trabaja en un laboratorio de análisis clínicos. Se conocen de los partidos de los jueves, en la canchita del club. Él quiere avanzar. Ella duda, se tienta, la patea afuera. Hasta que acepta.

Los fantasmas aparecen. La depresión de Vero, la sensación de no merecer nada bueno, y el terror de Juan de que algo lindo le pase de verdad se ponen en juego.

Entre botines con flúo, plantas, colectivos y discusiones sobre si el calamar es macho o hembra, la obra se pregunta cómo se quiere a alguien cuando uno mismo todavía es territorio inestable.

Puesta en escena

La obra juega un partido entre un plano real y otro simbólico. Lo real. Hay primer tiempo, un entretiempo real en el que el elenco se hidrata y se cambia a la vista de todos, segundo tiempo y definición por penales. El público mira desde plateas cómo dos personas arman sus mejores jugadas para encontrarse.

La puesta juega con los elementos de cancha para delimitar el espacio. En el césped, ellos juegan. Por fuera, luchan. Hay pelotas, conos, vendas, átomo, botines y transpiración. En la calle, con dos buzos armas el arco, en el teatro, también. Ese es el espíritu de Hola, Vero, poder jugar en cualquier lado. Una puesta simple y con carácter, con el objetivo de jugarse en todos los espacios.



Lo simbólico. Dos personajes que no deberían estar ahí: Pito y Concha, el deseo de Juan y el de Vero, que dicen en voz alta y en verso lo que ellos no se animan a decir. Mientras la pareja se busca con torpeza y medias verdades, ellos desbordan: humor, erotismo y ternura sin filtro.

Los objetos también juegan. Una tarjeta SUBE gigante, manos enormes que tiran un pan y queso antes del primer beso y una caja de sertralina convertida en títere forman parte de la dirección de arte de Mau Vila (El Primo Rosa), en contraposición a los uniformes de trabajo y de deporte que ellos portan. El uniforme como escudo, como protección. Lo que se ponen (o sacan) para performar el rol que les toca.

Por qué verla

---) Fútbol sin épica de machos. La que mete y raspa es ella. El que tiene miedo es él.

---) Salud mental sin solemnidad. Habla de depresión y de medicación sin bajar línea.

---) Poesía en la cancha. Está inspirada en el poema “Aguante”, de Ioshua.

Datos prácticos