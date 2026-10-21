Buenos Aires será sede de Funcionalmente, el congreso que invita a pensar el nuevo liderazgo

¿Cómo liderar en un contexto atravesado por la inteligencia artificial, la incertidumbre económica, los cambios en las formas de trabajar y la necesidad de obtener resultados sin perder de vista a las personas? Esa será una de las preguntas centrales de “El nuevo liderazgo: Humanos, IA y decisiones reales”, la 14.ª edición del Congreso Funcionalmente, que se realizará por primera vez en Buenos Aires el próximo jueves 19 de noviembre, de 12 a 20 horas, en el Goldencenter de Costanera Norte.

Con más de diez años de trayectoria y más de 10 mil participantes en sus diferentes ediciones, Funcionalmente nació en Paraná en 2016 y luego se extendió a Rosario y Santa Fe. Este año desembarca por primera vez en Buenos Aires, con una propuesta que busca poner en discusión las nuevas habilidades y perspectivas necesarias para liderar organizaciones y equipos en escenarios cada vez más complejos.

La jornada combinará conferencias, herramientas aplicables, networking, pausas activas y espacios de intercambio. El eje estará puesto en integrar tecnología sin perder lo humano, tomar mejores decisiones en contextos de incertidumbre, desarrollar equipos más autónomos y sostener resultados bajo presión.

Cinco miradas para entender el liderazgo que viene

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de referentes provenientes de distintas disciplinas, que abordarán el liderazgo desde perspectivas complementarias.

Carlos Sosa, director de Grupo Funcionalmente y especialista en liderazgo y alto rendimiento, será uno de los protagonistas de la jornada con “Influir, inspirar y lograr resultados”, una conferencia que pondrá el foco en la capacidad de generar impacto, movilizar personas y alcanzar objetivos en una realidad atravesada por la inteligencia artificial.

A continuación, Claudio Zuchovicki, analista financiero y gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, llevará la conversación hacia uno de los grandes desafíos de quienes toman decisiones: “La economía que viene: decisiones financieras para liderar en 2027”. La propuesta buscará aportar herramientas para interpretar el escenario económico y tomar decisiones vinculadas con inversión, financiamiento y gestión de recursos.

El cuerpo y la capacidad de respuesta frente a escenarios exigentes también tendrán su espacio. Facundo Pereyra, médico gastroenterólogo y divulgador especializado en hábitos, energía y rendimiento sostenible, presentará “La química del liderazgo bajo presión”, con una mirada sobre la relación entre hábitos, regulación emocional y desempeño.

Desde la perspectiva de las organizaciones y las personas, Verónica Climent, directora de People, Culture & Organization de Santander Argentina, abordará “Liderar la transformación desde las personas”. Con más de 20 años de experiencia en transformación organizacional, su exposición pondrá el foco en cómo acompañar a los equipos frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de trabajar.

El cierre de las principales conferencias estará a cargo de Estanislao Bachrach, doctor en Biología Molecular y especialista en creatividad e innovación aplicadas al liderazgo, quien presentará “Cambiar para liderar”, una propuesta centrada en la transformación personal como punto de partida para desarrollar nuevas formas de liderazgo.

Del liderazgo tradicional a una nueva forma de decidir

La llegada a Buenos Aires representa un nuevo capítulo para Congreso Funcionalmente, que busca ampliar su alcance y generar un espacio de encuentro para líderes, profesionales, empresarios, responsables de equipos y personas que atraviesan procesos de transformación.

La propuesta parte de una premisa: el liderazgo está cambiando. La incorporación acelerada de la inteligencia artificial, la transformación del trabajo y la necesidad de tomar decisiones en contextos inciertos obligan a revisar modelos tradicionales y desarrollar nuevas capacidades.

En ese escenario, el congreso propone trabajar sobre preguntas concretas: cómo liderar con IA sin perder criterio, cómo formar equipos que no dependan exclusivamente de sus líderes, cómo adaptarse al cambio y cómo sostener resultados bajo presión.

“El nuevo liderazgo” buscará así conectar cinco dimensiones que hoy atraviesan a las organizaciones: personas, tecnología, decisiones, bienestar y resultados.

La agenda comenzará con las acreditaciones a las 12 horas y la apertura a las 13. El cierre está previsto para las 19:45, luego de una jornada que incluirá conferencias, espacios de networking, coffee break y dinámicas participativas.