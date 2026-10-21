Política | 21 oct 2026
Vía X
Perturbador mensaje de Carrió: “Es claro que el Gobierno está escondiendo algo”
La líder de la Coalición Cívica-ARI apuntó a la “falta de calma” del presidente Milei y del ministro Caputo. “Algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, lanzó.
Elisa Carrió.
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La exdiputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, renovó cuestionamientos al rumbo del Gobierno nacional y publicó un enigmático mensaje en redes sociales.
“Es claro que está escondiendo algo el Gobierno nacional. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo”, alertó a través de su cuenta de X.
Acto seguido, expuso que “es cierto que la situación internacional es crítica, pero la falta de calma de (el ministro de Economía, Luis) Caputo y el Presidente no ayudan”.
“La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, sentenció Lilita, aunque evitó aclarar a qué etapa de la Argentina se refería.