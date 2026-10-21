Dramático robo en Caseros: lo golpearon con la culata de un arma y todo quedó filmado

Un hombre fue víctima de un violento robo de automóvil en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, cuando se disponía a salir de su vivienda. Dos delincuentes armados lo sorprendieron en la puerta de su casa, lo golpearon durante un forcejeo y escaparon con su vehículo.

El hecho ocurrió este martes, pasadas las 10 de la mañana, en la calle Fernández D’Oliveira al 3300. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyas imágenes captaron tanto el ataque como los desesperados gritos de la víctima.

El hombre acababa de sacar su automóvil de la cochera y se disponía a cerrar el portón cuando fue abordado por dos sujetos que caminaban por la zona. Los asaltantes habrían advertido la situación al pasar por la esquina y regresaron sobre sus pasos para interceptarlo. Una vez frente a la víctima, lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara el vehículo.

El hombre intentó resistirse y llegó a forcejear con uno de los ladrones. Sin embargo, durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes le aplicó un culatazo en la cabeza, lo que provocó que cayera al suelo.

En medio de los gritos y los pedidos de ayuda, los agresores aprovecharon para subir al automóvil y escapar del lugar. Según las crónicas periodísticas, los delincuentes actuaron a cara descubierta durante parte de la secuencia.

El episodio vuelve a poner en primer plano la modalidad de robo de vehículos en la vía pública, incluso frente a las viviendas y a plena luz del día. La filmación del ataque podría resultar clave para reconstruir la secuencia e identificar a los autores.