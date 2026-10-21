Karamelo Santo regresa a CABA: clásicos, invitados y rock mestizo

Karamelo Santo vuelve a sacudir la noche porteña. El sábado 28 de noviembre, a las 23 horas, la histórica banda de rock mestizo desembarcará en Strummer Bar, Palermo, con un show que promete ska, reggae, rock, cumbia y toda la energía de una trayectoria que trascendió fronteras.

Con más de tres décadas de historia, el grupo nacido en Mendoza construyó un sonido propio, irreverente y latinoamericano, que lo convirtió en referente de la escena alternativa. Sus canciones recorrieron escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, llevando una propuesta donde conviven la fiesta, la crítica social y la mezcla de culturas.

El repertorio en el escenario de Godoy Cruz 1631 recorrerá clásicos que marcaron generaciones, junto con nuevas canciones y la participación de artistas invitados, que se sumarán a una noche de cruces musicales y celebración colectiva. Las entradas, ya pueden adquirirse vía TicketHoy.

El show llega, además, en un momento especial para la historia musical del proyecto: los recientes lanzamientos en plataformas digitales de Rudie y Rasta, dos álbumes que vuelven a poner en circulación el universo sonoro de Karamelo Santo y su vínculo con las raíces del ska y el reggae. Estas ediciones renuevan la conexión con su público y acercan su música a nuevas generaciones.

La cita en Strummer Bar será una oportunidad para reencontrarse con el espíritu de una banda que hizo de la fusión su bandera y que sigue apostando al vivo como espacio de encuentro, baile y rock sin fronteras.