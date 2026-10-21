Cayó un rayo en el Jockey Club de San Isidro y mató a 4 yeguas de polo

Un dramático episodio se vivió este miércoles 21 de octubre en las instalaciones del Jockey Club de San Isidro, donde la caída de un rayo provocó la muerte instantánea de cuatro yeguas de polo y provocó lesiones a su cuidador mientras realizaban prácticas matutinas.

El trágico suceso se produjo en el marco de la violenta tormenta con fuerte actividad eléctrica que azotó a la Ciudad de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La descarga fulminante y el estado del petisero

La potente descarga eléctrica impactó de lleno en la cancha número 6 del tradicional predio ubicado en el norte del conurbano bonaerense, sector en el que se encontraban cerca de 20 equinos al momento del temporal.

El fenómeno afectó de manera directa a los animales y al personal que los asistía:

Muerte de los animales: Cuatro yeguas de polo fallecieron en el acto por el impacto fulminante. La onda expansiva derribó además a otros dos ejemplares, los cuales afortunadamente lograron ponerse de pie y recuperarse por sus propios medios minutos después.

El cuidador afectado: El petisero a cargo de la tropilla salió despedido aproximadamente tres metros de espaldaspor la fuerza del impacto indirecto. Tras sufrir una descompensación y quemaduras menores, recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladado a un sanatorio cercano, donde permanece estable y fuera de peligro.

El devastador efecto del rayo en los equinos

Especialistas detallaron que la enorme masa de energía buscó descarga hacia la tierra a través de las extremidades de los animales. La extrema temperatura generada provocó que las vendas rojas de protección que llevaban los equinos en los tobillos se reventaran por completo, dejando además severas quemaduras en el pelaje.

Desde el Jockey Club explicaron que las condiciones meteorológicas desmejoraron con extrema rapidez, lo que impidió que los trabajadores tuvieran margen de tiempo para resguardar a los caballos a tiempo en los boxes techados.