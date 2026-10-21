Avanza el proyecto para que la Policía bonaerense use pistolas Taser

En lo que representa un paso clave dentro de la agenda de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador logró hacer avanzar en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley que habilita la incorporación de pistolas Taser y armas de baja letalidad para las fuerzas de seguridad locales.

La propuesta, impulsada por el diputado provincial y presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Carlos Puglelli, obtuvo dictamen favorable por unanimidad en comisión. Para lograrlo, el massismo "forzó la aprobación sin La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof".

Modificación a la Ley 13.482: los puntos clave de la iniciativa

La medida propone modificar la Ley 13.482 (Unificación de las Fuerzas de Seguridad) para permitir el uso de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, al tiempo que prohíbe de manera explícita los aparatos de contacto directo cuyo fin sea provocar dolor mediante descargas eléctricas.

Entre los principales lineamientos del proyecto se destacan:

Capacitación obligatoria y continua: Los efectivos deberán acreditar formación técnica periódica en el manejo de estos dispositivos, evaluación de riesgos, primeros auxilios y técnicas de desescalada de conflictos .

Uso en situaciones extremas: La utilización de las armas Taser quedará restringida a escenarios donde las alternativas no violentas hayan sido ineficaces y persista un peligro inminente para la integridad de terceros, del personal policial o del propio involucrado.

Criterios de proporcionalidad: Se fijan mecanismos de control basados en los principios de legalidad, necesidad,gradualidad y razonabilidad en el uso de la fuerza.

Consensos

El avance de esta propuesta histórica impulsada por Sergio Massa expuso la falta de consenso interno en el oficialismo bonaerense respecto a las políticas de seguridad.

Ante las históricas reticencias del kirchnerismo duro respecto a estas herramientas, el Frente Renovador articuló el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, logrando un amplio respaldo para la actualización normativa.