La Plata: Municipio y Provincia ya completaron obras en el 70% de las escuelas

En el marco del plan de infraestructura escolar que lleva adelante la Municipalidad de La Plata en articulación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el intendente Julio Alak recorrió las obras de puesta en valor concluidas en la Escuela de Educación Secundaria N° 67 de Villa Elisa.

Con este avance, la gestión local y provincial ya completó intervenciones en 217 de las 220 escuelas contempladas en la primera etapa de los trabajos, lo que representa el 70% de los 315 establecimientos educativos que conforman el mapa escolar de la capital bonaerense.

Durante la visita, Alak remarcó la importancia de sostener la inversión pública en materia educativa: "Para nosotros es una gran alegría poder estar hoy acá, porque con esta obra ya llegamos a la escuela 217 refaccionada en el partido de La Plata sobre un total de 315", expresó el jefe comunal.

Asimismo, el intendente marcó un claro contraste con la gestión central: "Esto demuestra que, más allá de que el Gobierno nacional haya decidido no hacer obras públicas, hay voluntad de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de hacer obras públicas, ya sea ejecutando pavimento, mejorando los espacios públicos o mejorando las escuelas", y subrayó: "Estamos muy felices de haber hecho realidad los pedidos de la comunidad educativa".

Mantenimiento integral y climatización en todas las localidades

Las obras del programa abarcan a escuelas primarias, secundarias, de educación especial, jardines de infantes y jardines maternales distribuidos en las zonas norte, sur y oeste del partido, garantizando cobertura en todas las localidades platenses. Entre las tareas más destacadas se incluyeron mejoras en la climatización y acondicionamiento general de los espacios.

En el caso específico de la Escuela Secundaria N° 67, ubicada en la intersección de 417 y 131, las tareas consistieron en la remodelación y adecuación edilicia integral de:

Aulas, biblioteca y cocina.

Sanitarios y Salón de Usos Múltiples (SUM).

Áreas de circulación y espacios exteriores.

Los trabajos técnicos contemplaron labores de albañilería, colocación de membranas asfálticas, pintura general, ajuste de carpinterías y la revisión y acondicionamiento de las instalaciones eléctricas, iluminación y termotanques.

Acompañamiento a la comunidad educativa

Durante la jornada, el intendente compartió una clase de Educación Artística junto a estudiantes de segundo año y dialogó con el cuerpo docente de la institución.

La recorrida contó con la presencia de la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini, y la subsecretaria de Educación e Innovación de La Plata, Yamila Olariaga, junto a autoridades de la comunidad educativa local.