Política | 21 oct 2026
CONGRESO
Diputados aprobó la Ley de Propiedad Privada: qué pasará con la venta de tierras y desalojos
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto oficialista. La norma frena la venta libre de campos a extranjeros, establece juicios de desalojo exprés e impone límites estrictos a las expropiaciones.
En una maratónica sesión especial realizada este miércoles 21 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.
Sin embargo, debido a las modificaciones de peso introducidas en el recinto, la iniciativa deberá retornar al Senado en segunda revisión para su sanción definitiva antes de convertirse en ley.
A continuación, los tres ejes clave que modifican el régimen edilicio, rural y expropiatorio en todo el país:
1. Venta de tierras a extranjeros: volvió el tope del 15%
El punto que cosechó la mayor adhesión del recinto —aprobado por 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones— fue la restitución de la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011.
Con este cambio, el Congreso derogó el artículo 154 del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. En términos prácticos, vuelve a regir el límite estricto del 15% a la titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras sobre tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal.
2. Desalojos: vía sumarísima y plazo de 10 días
Para el caso de inmuebles urbanos o rurales usurpados, la normativa introduce un procedimiento judicial acelerado denominado juicios sumarísimos de desalojo.
Este mecanismo agiliza la restitución de propiedades a sus dueños legítimos, aunque establece que el propietario o demandante deberá otorgar un plazo previo de 10 días para regularizar deudas antes de dar inicio a la acción judicial.
3. Expropiaciones del Estado: pago previo del 100%
En cuanto al rol del Estado y la utilidad pública, la iniciativa fija parámetros rígidos para las expropiaciones:
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Exige la declaración estricta de utilidad pública debidamente justificada.
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Obliga al Estado a abonar el 100% de la indemnización de manera previa a la transferencia del dominio. La cifra deberá contemplar tanto el valor real de mercado como el lucro cesante debidamente acreditado.
El cruce de posturas en el recinto
El debate parlamentario reflejó dos visiones contrapuestas sobre el alcance del proyecto:
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Santiago Santurio (La Libertad Avanza): "Lo que venimos a discutir es cómo vamos a proteger este principio de la propiedad privada. Respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno".
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Diego Giuliano (Unión por la Patria): "Nuestra posición respecto a la propiedad privada siempre es con función social".
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Myriam Bregman (Frente de Izquierda): "Esta es una ley para atacar conquistas sociales, donde están encareciendo las expropiaciones y acelerando los desalojos".
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Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): "Preservamos ese derecho que está relacionado a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a la protección de recursos naturales".
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Martín Yeza (PRO): "El desalojo exprés es importante para miles de familias argentinas. Es un proyecto equilibrado porque contempla familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad".