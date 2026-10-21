Diputados aprobó la Ley de Propiedad Privada: qué pasará con la venta de tierras y desalojos

En una maratónica sesión especial realizada este miércoles 21 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.

Sin embargo, debido a las modificaciones de peso introducidas en el recinto, la iniciativa deberá retornar al Senado en segunda revisión para su sanción definitiva antes de convertirse en ley.

A continuación, los tres ejes clave que modifican el régimen edilicio, rural y expropiatorio en todo el país:

1. Venta de tierras a extranjeros: volvió el tope del 15%

El punto que cosechó la mayor adhesión del recinto —aprobado por 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones— fue la restitución de la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011.

Con este cambio, el Congreso derogó el artículo 154 del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. En términos prácticos, vuelve a regir el límite estricto del 15% a la titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras sobre tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal.

2. Desalojos: vía sumarísima y plazo de 10 días

Para el caso de inmuebles urbanos o rurales usurpados, la normativa introduce un procedimiento judicial acelerado denominado juicios sumarísimos de desalojo.

Este mecanismo agiliza la restitución de propiedades a sus dueños legítimos, aunque establece que el propietario o demandante deberá otorgar un plazo previo de 10 días para regularizar deudas antes de dar inicio a la acción judicial.

3. Expropiaciones del Estado: pago previo del 100%

En cuanto al rol del Estado y la utilidad pública, la iniciativa fija parámetros rígidos para las expropiaciones:

Exige la declaración estricta de utilidad pública debidamente justificada.

Obliga al Estado a abonar el 100% de la indemnización de manera previa a la transferencia del dominio. La cifra deberá contemplar tanto el valor real de mercado como el lucro cesante debidamente acreditado.

El cruce de posturas en el recinto

El debate parlamentario reflejó dos visiones contrapuestas sobre el alcance del proyecto: