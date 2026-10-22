El Gobierno declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a las FARC

El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México (Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana), Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas-Ejército del Pueblo y Ejército de Liberación Nacional) y Ecuador (Los Tiguerones).

Según se encargó de argumental la Oficina del Presidente, el Cártel de Sinaloa “es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo”.

Por su parte, La Nueva Familia Michoacana es una organización criminal mexicana que “se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional”.

En tanto, Los Tiguerones es un cártel de origen ecuatoriano que “se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina”.

Por último, tanto las FARC-EP como el ELN “son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada”.

“Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”, puntualizó la administración libertaria.

Del mismo modo, dio cuenta que “su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina”.

De esta manera, el Gobierno nacional dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), producto de una decisión adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

https://t.co/orujAptAWI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

El presidente Javier Milei reafirmó “el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”, y sostuvo “la convicción de identificar y combatir hasta las últimas consecuencias a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal”.