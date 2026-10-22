Las exportaciones agroindustriales fueron récord en septiembre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de la agroindustria argentina alcanzaron en septiembre récord en volumen y en valor, se exportaron 11,43 millones de toneladas por un monto de US$ 5.654 millones, resultado que significó un crecimiento de 17 % y 14 %, respectivamente, en la comparación interanual, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas de INDEC.

Los complejos (productos primarios y sus derivados) que mostraron los mejores resultados en septiembre fueron: cebada con una mejora del 276 % en volumen y del 311 % en valor, seguido por el maíz con un incremento del 112 % en volumen y del 121 % en valor; el olivo con el 53 % y 32 % de aumentos en volumen y valor; el trigo con 25 % y 34 %; las legumbres con el 16 % y 15 %; preparaciones alimenticias con el 9 % y el 13 % y productos vitivinícolas con el 7 % y el 3 %.

Si se analiza el acumulado de enero a septiembre de 2026, las exportaciones continúan mostrando récord histórico en volumen con 95,73 millones de toneladas, un 11 % superior al mismo período de 2025 y un monto exportado de US$ 43.206 millones, un 13 % mayor que en 2025.

En el período 33 complejos de los 54 analizados mostraron mejoras en sus ventas. Se destacan el girasol con un aumento del 83 % en volumen y 82 % en valor; porcinos con el 72 % y 96 %; forrajeras con el 65 % y 30 %; ovinos con 47 % y 87 %; trigo con 43 % y 3 2%; apicultura con el 33 % y 49 %; legumbres con 32 % y 35 %; maíz con el 25 y 24 %; lácteos con el 17 % y el 8 %; pesca y acuicultura con el 8 % y 20 % y bovinos con el 2 % y el 33 %, en volumen y valor respecto de enero-septiembre de 2025.

Los principales destinos de venta fueron en orden de importancia en valor: India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia, Indonesia y Malasia. Estos 10 destinos representaron el 50 % de las ventas.